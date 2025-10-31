Bugünkü canlı Matchy qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində $MATCHY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də $MATCHY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Matchy qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində $MATCHY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də $MATCHY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$MATCHY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

$MATCHY Qiymət Məlumatları

$MATCHY Rəsmi Veb-saytı

$MATCHY Tokenomikası

$MATCHY Qiymət Proqnozu

Matchy Logosu

Matchy Qiyməti ($MATCHY)

Siyahıya alınmadı

1 $MATCHY / USD Canlı Qiyməti:

$0,00010457
$0,00010457$0,00010457
-2,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Matchy ($MATCHY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:50:00 (UTC+8)

Matchy ($MATCHY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,22%

-2,65%

-22,95%

-22,95%

Matchy ($MATCHY) canlı qiyməti --. $MATCHY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. $MATCHY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, $MATCHY son bir saat ərzində -0,22%, 24 saat ərzində -2,65% və son 7 gündə isə -22,95% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Matchy ($MATCHY) Bazar Məlumatları

$ 104,57K
$ 104,57K$ 104,57K

--
----

$ 104,57K
$ 104,57K$ 104,57K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999.997.307,060396
999.997.307,060396 999.997.307,060396

Matchy üzrə cari Bazar Dəyəri $ 104,57K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. $MATCHY üzrə dövriyyədə olan təklif 1000,00M, ümumi təklif isə 999997307.060396 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 104,57K təşkil edir.

Matchy ($MATCHY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Matchy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Matchy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Matchy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Matchy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,65%
30 Gün$ 0-44,07%
60 Gün$ 0-81,42%
90 Gün$ 0--

Matchy ($MATCHY) Nədir?

Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana

In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.

At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.

The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.

What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.

Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.

In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Matchy ($MATCHY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Matchy Qiymət Proqnozu (USD)

Matchy ($MATCHY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Matchy ($MATCHY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Matchy üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Matchy qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

$MATCHY Aktivindən Yerli Valyutalara

Matchy ($MATCHY) Tokenomikası

Matchy ($MATCHY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. $MATCHY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Matchy ($MATCHY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Matchy ($MATCHY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı $MATCHY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
$MATCHY / USD cari qiyməti nədir?
$MATCHY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Matchy üçün bazar dəyəri nədir?
$MATCHY üçün bazar dəyəri $ 104,57K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
$MATCHY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
$MATCHY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1000,00M USD təşkil edir.
$MATCHY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
$MATCHY ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı $MATCHY qiyməti (ATL) nədir?
$MATCHY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
$MATCHY ticarət həcmi nədir?
$MATCHY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
$MATCHY bu il daha da yüksələcək?
$MATCHY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün $MATCHY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:50:00 (UTC+8)

Matchy ($MATCHY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

