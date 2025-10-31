Bugünkü canlı Massa Bridged BTC qiyməti 110.951 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WBTC.E / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WBTC.E qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Massa Bridged BTC qiyməti 110.951 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WBTC.E / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WBTC.E qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:48:56 (UTC+8)

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 108.370
$ 108.370$ 108.370
24 saat Aşağı
$ 111.396
$ 111.396$ 111.396
24 saat Yüksək

$ 108.370
$ 108.370$ 108.370

$ 111.396
$ 111.396$ 111.396

$ 212.430
$ 212.430$ 212.430

$ 95.551
$ 95.551$ 95.551

+1,07%

+1,34%

+1,64%

+1,64%

Massa Bridged BTC (WBTC.E) canlı qiyməti $110.951. WBTC.E son 24 saat ərzində ən aşağı $ 108.370 və ən yüksək $ 111.396 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WBTC.E üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 212.430, ən aşağı qiyməti isə $ 95.551 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WBTC.E son bir saat ərzində +1,07%, 24 saat ərzində +1,34% və son 7 gündə isə +1,64% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Bazar Məlumatları

$ 22,19K
$ 22,19K$ 22,19K

--
----

$ 22,19K
$ 22,19K$ 22,19K

0,20
0,20 0,20

0,2
0,2 0,2

Massa Bridged BTC üzrə cari Bazar Dəyəri $ 22,19K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WBTC.E üzrə dövriyyədə olan təklif 0,20, ümumi təklif isə 0.2 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 22,19K təşkil edir.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Massa Bridged BTC / USD qiymət dəyişikliyi $ +1.470,78.
Son 30 gündə Massa Bridged BTC / USD qiymət dəyişikliyi $ -3.894,8904746000.
Son 60 gündə Massa Bridged BTC / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Massa Bridged BTC / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +1.470,78+1,34%
30 Gün$ -3.894,8904746000-3,51%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Nədir?

Bridged BTC on Massa is a wrapped representation of Bitcoin issued through a secure bridging mechanism to the Massa blockchain. Its purpose is to enable BTC holders to access decentralized finance applications and trading on Massa without leaving the ecosystem. Each bridged token is backed 1:1 with Bitcoin, ensuring verifiable collateralization. The token functions as a stable, trust-minimized gateway for Bitcoin liquidity, expanding its utility into Massa’s decentralized environment for swaps, liquidity provision, and other DeFi use cases.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Massa Bridged BTC Qiymət Proqnozu (USD)

Massa Bridged BTC (WBTC.E) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Massa Bridged BTC (WBTC.E) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Massa Bridged BTC üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Massa Bridged BTC qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WBTC.E Aktivindən Yerli Valyutalara

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Tokenomikası

Massa Bridged BTC (WBTC.E) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WBTC.E tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Massa Bridged BTC (WBTC.E) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Massa Bridged BTC (WBTC.E) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WBTC.E qiyməti 110.951 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WBTC.E / USD cari qiyməti nədir?
WBTC.E / USD cari qiyməti $ 110.951 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Massa Bridged BTC üçün bazar dəyəri nədir?
WBTC.E üçün bazar dəyəri $ 22,19K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WBTC.E aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WBTC.E aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,20 USD təşkil edir.
WBTC.E üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WBTC.E ATH qiyməti olan 212.430 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WBTC.E qiyməti (ATL) nədir?
WBTC.E ATL qiyməti olan 95.551 USD dəyərinə endi.
WBTC.E ticarət həcmi nədir?
WBTC.E üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WBTC.E bu il daha da yüksələcək?
WBTC.E bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WBTC.E qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:48:56 (UTC+8)

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

