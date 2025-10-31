Bugünkü canlı mascot of the trenches qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RUG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RUG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı mascot of the trenches qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RUG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RUG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

RUG Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

RUG Qiymət Məlumatları

RUG Rəsmi Veb-saytı

RUG Tokenomikası

RUG Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

mascot of the trenches Logosu

mascot of the trenches Qiyməti (RUG)

Siyahıya alınmadı

1 RUG / USD Canlı Qiyməti:

$0,00011257
$0,00011257$0,00011257
-14,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
mascot of the trenches (RUG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:12:30 (UTC+8)

mascot of the trenches (RUG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,55%

-14,55%

-45,37%

-45,37%

mascot of the trenches (RUG) canlı qiyməti --. RUG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RUG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RUG son bir saat ərzində +1,55%, 24 saat ərzində -14,55% və son 7 gündə isə -45,37% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

mascot of the trenches (RUG) Bazar Məlumatları

$ 112,46K
$ 112,46K$ 112,46K

--
----

$ 112,46K
$ 112,46K$ 112,46K

999,11M
999,11M 999,11M

999.111.519,535264
999.111.519,535264 999.111.519,535264

mascot of the trenches üzrə cari Bazar Dəyəri $ 112,46K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RUG üzrə dövriyyədə olan təklif 999,11M, ümumi təklif isə 999111519.535264 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 112,46K təşkil edir.

mascot of the trenches (RUG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində mascot of the trenches / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə mascot of the trenches / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə mascot of the trenches / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə mascot of the trenches / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-14,55%
30 Gün$ 0+67,96%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

mascot of the trenches (RUG) Nədir?

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day

This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG.

Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped.

Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG.

It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

mascot of the trenches (RUG) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

mascot of the trenches Qiymət Proqnozu (USD)

mascot of the trenches (RUG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? mascot of the trenches (RUG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? mascot of the trenches üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

mascot of the trenches qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RUG Aktivindən Yerli Valyutalara

mascot of the trenches (RUG) Tokenomikası

mascot of the trenches (RUG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RUG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: mascot of the trenches (RUG) Haqq;nda Suallar

Bugünkü mascot of the trenches (RUG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RUG qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RUG / USD cari qiyməti nədir?
RUG / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
mascot of the trenches üçün bazar dəyəri nədir?
RUG üçün bazar dəyəri $ 112,46K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RUG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RUG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,11M USD təşkil edir.
RUG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RUG ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RUG qiyməti (ATL) nədir?
RUG ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
RUG ticarət həcmi nədir?
RUG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
RUG bu il daha da yüksələcək?
RUG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RUG qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:12:30 (UTC+8)

mascot of the trenches (RUG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

