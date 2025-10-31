Bugünkü canlı Marvin The Robot qiyməti 0,0049844 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MARVIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MARVIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Marvin The Robot qiyməti 0,0049844 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MARVIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MARVIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MARVIN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MARVIN Qiymət Məlumatları

MARVIN Rəsmi Veb-saytı

MARVIN Tokenomikası

MARVIN Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Marvin The Robot Logosu

Marvin The Robot Qiyməti (MARVIN)

Siyahıya alınmadı

1 MARVIN / USD Canlı Qiyməti:

$0,0049844
$0,0049844$0,0049844
-0,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Marvin The Robot (MARVIN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:49:38 (UTC+8)

Marvin The Robot (MARVIN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00478168
$ 0,00478168$ 0,00478168
24 saat Aşağı
$ 0,00508809
$ 0,00508809$ 0,00508809
24 saat Yüksək

$ 0,00478168
$ 0,00478168$ 0,00478168

$ 0,00508809
$ 0,00508809$ 0,00508809

$ 0,00637845
$ 0,00637845$ 0,00637845

$ 0,00478168
$ 0,00478168$ 0,00478168

-0,35%

-0,97%

-2,13%

-2,13%

Marvin The Robot (MARVIN) canlı qiyməti $0,0049844. MARVIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00478168 və ən yüksək $ 0,00508809 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MARVIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00637845, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00478168 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MARVIN son bir saat ərzində -0,35%, 24 saat ərzində -0,97% və son 7 gündə isə -2,13% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Marvin The Robot (MARVIN) Bazar Məlumatları

$ 39,64K
$ 39,64K$ 39,64K

--
----

$ 47,25K
$ 47,25K$ 47,25K

7,95M
7,95M 7,95M

9.472.220,0
9.472.220,0 9.472.220,0

Marvin The Robot üzrə cari Bazar Dəyəri $ 39,64K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MARVIN üzrə dövriyyədə olan təklif 7,95M, ümumi təklif isə 9472220.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 47,25K təşkil edir.

Marvin The Robot (MARVIN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Marvin The Robot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Marvin The Robot / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006049147.
Son 60 gündə Marvin The Robot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Marvin The Robot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,97%
30 Gün$ -0,0006049147-12,13%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Marvin The Robot (MARVIN) Nədir?

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Marvin The Robot (MARVIN) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Marvin The Robot Qiymət Proqnozu (USD)

Marvin The Robot (MARVIN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Marvin The Robot (MARVIN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Marvin The Robot üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Marvin The Robot qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MARVIN Aktivindən Yerli Valyutalara

Marvin The Robot (MARVIN) Tokenomikası

Marvin The Robot (MARVIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MARVIN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Marvin The Robot (MARVIN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Marvin The Robot (MARVIN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MARVIN qiyməti 0,0049844 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MARVIN / USD cari qiyməti nədir?
MARVIN / USD cari qiyməti $ 0,0049844 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Marvin The Robot üçün bazar dəyəri nədir?
MARVIN üçün bazar dəyəri $ 39,64K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MARVIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MARVIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 7,95M USD təşkil edir.
MARVIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MARVIN ATH qiyməti olan 0,00637845 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MARVIN qiyməti (ATL) nədir?
MARVIN ATL qiyməti olan 0,00478168 USD dəyərinə endi.
MARVIN ticarət həcmi nədir?
MARVIN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MARVIN bu il daha da yüksələcək?
MARVIN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MARVIN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:49:38 (UTC+8)

Marvin The Robot (MARVIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.943,19
$109.943,19$109.943,19

+2,07%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,68
$3.851,68$3.851,68

+2,06%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03141
$0,03141$0,03141

+25,38%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,65
$185,65$185,65

+0,30%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,68
$3.851,68$3.851,68

+2,06%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.943,19
$109.943,19$109.943,19

+2,07%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,65
$185,65$185,65

+0,30%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4884
$2,4884$2,4884

+1,41%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18508
$0,18508$0,18508

+2,44%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002913
$0,002913$0,002913

-41,74%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01002
$0,01002$0,01002

+0,20%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002677
$0,0002677$0,0002677

+328,32%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0047951
$0,0047951$0,0047951

+5.227,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0482
$0,0482$0,0482

+1.406,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000040000
$0,0000000000000000000000040000$0,0000000000000000000000040000

+700,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,29572
$0,29572$0,29572

+138,31%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036695
$0,036695$0,036695

+97,07%