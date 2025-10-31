Bugünkü canlı MarsMi qiyməti 0,089423 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MARSMI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MARSMI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı MarsMi qiyməti 0,089423 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MARSMI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MARSMI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MARSMI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MARSMI Qiymət Məlumatları

MARSMI Rəsmi Veb-saytı

MARSMI Tokenomikası

MARSMI Qiymət Proqnozu

MarsMi Qiyməti (MARSMI)

1 MARSMI / USD Canlı Qiyməti:

$0,089359
$0,089359
-9,10%1D
MarsMi (MARSMI) Canlı Qiymət Qrafiki
MarsMi (MARSMI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,02%

-9,11%

-10,63%

-10,63%

MarsMi (MARSMI) canlı qiyməti $0,089423. MARSMI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,088898 və ən yüksək $ 0,098392 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MARSMI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,187525, ən aşağı qiyməti isə $ 0,088898 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MARSMI son bir saat ərzində +0,02%, 24 saat ərzində -9,11% və son 7 gündə isə -10,63% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MarsMi (MARSMI) Bazar Məlumatları

MarsMi üzrə cari Bazar Dəyəri $ 89,42M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MARSMI üzrə dövriyyədə olan təklif 1000,00M, ümumi təklif isə 999999992.295692 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 89,42M təşkil edir.

MarsMi (MARSMI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində MarsMi / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00896883296442104.
Son 30 gündə MarsMi / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0238932622.
Son 60 gündə MarsMi / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0295448226.
Son 90 gündə MarsMi / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,06470915535518054.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00896883296442104-9,11%
30 Gün$ -0,0238932622-26,71%
60 Gün$ -0,0295448226-33,03%
90 Gün$ -0,06470915535518054-41,98%

MarsMi (MARSMI) Nədir?

Mars Meme Inc ($MarsMi) is a bold step toward building the future farming system and economy of Mars. It has no clear plan. Just potatoes, internet jokes, and a dream of growing things in space. As humanity looks toward Mars colonization, we figured it was time someone built an economic system as unhinged as the people who want to live there. Some say it is a cry for help. They are probably right.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

MarsMi (MARSMI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

MarsMi Qiymət Proqnozu (USD)

MarsMi (MARSMI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MarsMi (MARSMI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MarsMi üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MarsMi qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MARSMI Aktivindən Yerli Valyutalara

MarsMi (MARSMI) Tokenomikası

MarsMi (MARSMI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MARSMI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: MarsMi (MARSMI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü MarsMi (MARSMI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MARSMI qiyməti 0,089423 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MARSMI / USD cari qiyməti nədir?
MARSMI / USD cari qiyməti $ 0,089423 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MarsMi üçün bazar dəyəri nədir?
MARSMI üçün bazar dəyəri $ 89,42M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MARSMI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MARSMI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1000,00M USD təşkil edir.
MARSMI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MARSMI ATH qiyməti olan 0,187525 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MARSMI qiyməti (ATL) nədir?
MARSMI ATL qiyməti olan 0,088898 USD dəyərinə endi.
MARSMI ticarət həcmi nədir?
MARSMI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MARSMI bu il daha da yüksələcək?
MARSMI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MARSMI qiymət proqnozuna baxın.
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

