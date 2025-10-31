Bugünkü canlı Marscoin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MARS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MARS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Marscoin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MARS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MARS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Marscoin Logosu

Marscoin Qiyməti (MARS)

Siyahıya alınmadı

1 MARS / USD Canlı Qiyməti:

$0,00016636
-2,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Marscoin (MARS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:49:24 (UTC+8)

Marscoin (MARS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0
$ 0,00668789
$ 0
-0,08%

-2,23%

-11,76%

-11,76%

Marscoin (MARS) canlı qiyməti --. MARS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MARS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00668789, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MARS son bir saat ərzində -0,08%, 24 saat ərzində -2,23% və son 7 gündə isə -11,76% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Marscoin (MARS) Bazar Məlumatları

$ 166,36K
--
$ 166,36K
1,00B
1.000.000.000,0
Marscoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 166,36K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MARS üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 166,36K təşkil edir.

Marscoin (MARS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Marscoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Marscoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Marscoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Marscoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,23%
30 Gün$ 0-4,61%
60 Gün$ 0+40,39%
90 Gün$ 0--

Marscoin (MARS) Nədir?

Introducing Marscoin ($MARS) – The Next Four.Meme Moonshot

The meme season is in full force, and following the viral success of Test Token on Four.Meme, another contender is ready to take off—Marscoin ($MARS). After CZ’s tweet about Test Token sent it soaring, the same phenomenon is now brewing for Marscoin, which has also been mentioned by CZ.

History repeats itself, and we all saw what happened when Test Token launched on Four.Meme—it rocketed to the moon with the CZ Effect behind it. Marscoin ($MARS) is following the same trajectory, but this time, we’re not stopping at the moon—we’re heading straight to Mars.

With the power of Four.Meme’s ecosystem, $MARS is set to capitalize on community-driven hype, organic growth, and strong meme culture. Memecoins thrive on engagement and narratives, and what better story than a token inspired by Mars—the next frontier.

As one of the hottest BSC memecoins, Marscoin is attracting attention fast. With CZ’s mention sparking interest, early adopters are gearing up for another massive run, similar to what we saw with Test Token. This is your chance to get in early and be part of the next viral sensation.

Don’t miss out—Marscoin is your ticket to the next meme-fueled moon mission. Join the $MARS community now and ride the momentum.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Marscoin (MARS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Marscoin Qiymət Proqnozu (USD)

Marscoin (MARS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Marscoin (MARS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Marscoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Marscoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MARS Aktivindən Yerli Valyutalara

Marscoin (MARS) Tokenomikası

Marscoin (MARS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MARS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Marscoin (MARS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Marscoin (MARS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MARS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MARS / USD cari qiyməti nədir?
MARS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Marscoin üçün bazar dəyəri nədir?
MARS üçün bazar dəyəri $ 166,36K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MARS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MARS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
MARS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MARS ATH qiyməti olan 0,00668789 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MARS qiyməti (ATL) nədir?
MARS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MARS ticarət həcmi nədir?
MARS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MARS bu il daha da yüksələcək?
MARS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MARS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:49:24 (UTC+8)

Marscoin (MARS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

