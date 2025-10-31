Bugünkü canlı Market Stalker qiyməti 0,00180247 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STLKR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STLKR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Market Stalker qiyməti 0,00180247 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STLKR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STLKR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Market Stalker Qiyməti (STLKR)

1 STLKR / USD Canlı Qiyməti:

$0,00180223
$0,00180223$0,00180223
-17,80%1D
Market Stalker (STLKR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:49:02 (UTC+8)

Market Stalker (STLKR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-5,51%

-17,82%

-0,32%

-0,32%

Market Stalker (STLKR) canlı qiyməti $0,00180247. STLKR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00179339 və ən yüksək $ 0,00224434 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. STLKR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00491883, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, STLKR son bir saat ərzində -5,51%, 24 saat ərzində -17,82% və son 7 gündə isə -0,32% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Market Stalker (STLKR) Bazar Məlumatları

Market Stalker üzrə cari Bazar Dəyəri $ 180,49K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. STLKR üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 180,49K təşkil edir.

Market Stalker (STLKR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Market Stalker / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00039097353877258.
Son 30 gündə Market Stalker / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004279921.
Son 60 gündə Market Stalker / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002764199.
Son 90 gündə Market Stalker / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0007048168195787925.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00039097353877258-17,82%
30 Gün$ -0,0004279921-23,74%
60 Gün$ -0,0002764199-15,33%
90 Gün$ -0,0007048168195787925-28,11%

Market Stalker (STLKR) Nədir?

The Market Stalker is a subscription-based trading intelligence platform that tracks high-performing crypto wallets in real time. It delivers alerts via Telegram and a web dashboard when these wallets buy tokens. The system ranks wallets based on past profitability, filters out scams, and provides actionable trading insights including price, liquidity, and wallet holding data. The goal is to help users make informed decisions by surfacing reliable on-chain activity.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Market Stalker (STLKR) Mənbəyi

Market Stalker Qiymət Proqnozu (USD)

Market Stalker (STLKR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Market Stalker (STLKR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Market Stalker üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Market Stalker qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

STLKR Aktivindən Yerli Valyutalara

Market Stalker (STLKR) Tokenomikası

Market Stalker (STLKR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. STLKR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Market Stalker (STLKR) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Market Stalker (STLKR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı STLKR qiyməti 0,00180247 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
STLKR / USD cari qiyməti nədir?
STLKR / USD cari qiyməti $ 0,00180247 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Market Stalker üçün bazar dəyəri nədir?
STLKR üçün bazar dəyəri $ 180,49K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
STLKR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
STLKR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
STLKR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
STLKR ATH qiyməti olan 0,00491883 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı STLKR qiyməti (ATL) nədir?
STLKR ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
STLKR ticarət həcmi nədir?
STLKR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
STLKR bu il daha da yüksələcək?
STLKR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün STLKR qiymət proqnozuna baxın.
