Market Maverick Qiyməti (LUIGI)
--
--
+6,03%
+6,03%
Market Maverick (LUIGI) canlı qiyməti $0,00152014. LUIGI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LUIGI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,163593, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00108121 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, LUIGI son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +6,03% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Market Maverick üzrə cari Bazar Dəyəri $ 31,92K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LUIGI üzrə dövriyyədə olan təklif 21,00M, ümumi təklif isə 21000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 31,92K təşkil edir.
Bu gün ərzində Market Maverick / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Market Maverick / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001117898.
Son 60 gündə Market Maverick / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004951544.
Son 90 gündə Market Maverick / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0010063450354498668.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0,0001117898
|-7,35%
|60 Gün
|$ -0,0004951544
|-32,57%
|90 Gün
|$ -0,0010063450354498668
|-39,83%
A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.
Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.
Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.
MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!
Market Maverick (LUIGI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Market Maverick (LUIGI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Market Maverick üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.
Market Maverick qiymət proqnozunu indi yoxlayın!
Market Maverick (LUIGI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LUIGI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.
Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar
Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar
Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar
Bu günün ən çox yüksələnləri