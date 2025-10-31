Bugünkü canlı Market Maverick qiyməti 0,00152014 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LUIGI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LUIGI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Market Maverick qiyməti 0,00152014 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LUIGI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LUIGI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

LUIGI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LUIGI Qiymət Məlumatları

LUIGI Rəsmi Veb-saytı

LUIGI Tokenomikası

LUIGI Qiymət Proqnozu

Market Maverick Qiyməti (LUIGI)

1 LUIGI / USD Canlı Qiyməti:

$0,00152014
$0,00152014
0,00%1D
Market Maverick (LUIGI) Canlı Qiymət Qrafiki
Market Maverick (LUIGI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,163593
$ 0,163593

$ 0,00108121
$ 0,00108121

--

--

+6,03%

+6,03%

Market Maverick (LUIGI) canlı qiyməti $0,00152014. LUIGI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LUIGI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,163593, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00108121 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LUIGI son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +6,03% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Market Maverick (LUIGI) Bazar Məlumatları

$ 31,92K
$ 31,92K

--
----

$ 31,92K
$ 31,92K

21,00M
21,00M

21.000.000,0
21.000.000,0

Market Maverick üzrə cari Bazar Dəyəri $ 31,92K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LUIGI üzrə dövriyyədə olan təklif 21,00M, ümumi təklif isə 21000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 31,92K təşkil edir.

Market Maverick (LUIGI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Market Maverick / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Market Maverick / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001117898.
Son 60 gündə Market Maverick / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004951544.
Son 90 gündə Market Maverick / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0010063450354498668.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0001117898-7,35%
60 Gün$ -0,0004951544-32,57%
90 Gün$ -0,0010063450354498668-39,83%

Market Maverick (LUIGI) Nədir?

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Market Maverick (LUIGI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Market Maverick Qiymət Proqnozu (USD)

Market Maverick (LUIGI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Market Maverick (LUIGI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Market Maverick üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Market Maverick qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LUIGI Aktivindən Yerli Valyutalara

Market Maverick (LUIGI) Tokenomikası

Market Maverick (LUIGI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LUIGI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Market Maverick (LUIGI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Market Maverick (LUIGI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LUIGI qiyməti 0,00152014 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LUIGI / USD cari qiyməti nədir?
LUIGI / USD cari qiyməti $ 0,00152014 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Market Maverick üçün bazar dəyəri nədir?
LUIGI üçün bazar dəyəri $ 31,92K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LUIGI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LUIGI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 21,00M USD təşkil edir.
LUIGI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LUIGI ATH qiyməti olan 0,163593 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LUIGI qiyməti (ATL) nədir?
LUIGI ATL qiyməti olan 0,00108121 USD dəyərinə endi.
LUIGI ticarət həcmi nədir?
LUIGI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
LUIGI bu il daha da yüksələcək?
LUIGI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LUIGI qiymət proqnozuna baxın.
Market Maverick (LUIGI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.626,20

$3.836,53

$0,02970

$185,87

$0,9999

