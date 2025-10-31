Bugünkü canlı Market Maker DAO qiyməti 0,00403125 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MMDAO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MMDAO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Market Maker DAO qiyməti 0,00403125 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MMDAO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MMDAO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Market Maker DAO Qiyməti (MMDAO)

Siyahıya alınmadı

1 MMDAO / USD Canlı Qiyməti:

$0,00403125
$0,00403125$0,00403125
-1,90%1D
mexc
USD
Market Maker DAO (MMDAO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:48:54 (UTC+8)

Market Maker DAO (MMDAO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00390254
$ 0,00390254$ 0,00390254
24 saat Aşağı
$ 0,00421862
$ 0,00421862$ 0,00421862
24 saat Yüksək

$ 0,00390254
$ 0,00390254$ 0,00390254

$ 0,00421862
$ 0,00421862$ 0,00421862

$ 0,04386478
$ 0,04386478$ 0,04386478

$ 0,00273379
$ 0,00273379$ 0,00273379

-0,10%

-1,99%

+31,85%

+31,85%

Market Maker DAO (MMDAO) canlı qiyməti $0,00403125. MMDAO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00390254 və ən yüksək $ 0,00421862 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MMDAO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04386478, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00273379 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MMDAO son bir saat ərzində -0,10%, 24 saat ərzində -1,99% və son 7 gündə isə +31,85% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Market Maker DAO (MMDAO) Bazar Məlumatları

$ 403,13K
$ 403,13K$ 403,13K

--
----

$ 403,13K
$ 403,13K$ 403,13K

100,00M
100,00M 100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Market Maker DAO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 403,13K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MMDAO üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 403,13K təşkil edir.

Market Maker DAO (MMDAO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Market Maker DAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Market Maker DAO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0028451288.
Son 60 gündə Market Maker DAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Market Maker DAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,99%
30 Gün$ -0,0028451288-70,57%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Market Maker DAO (MMDAO) Nədir?

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Market Maker DAO Qiymət Proqnozu (USD)

Market Maker DAO (MMDAO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Market Maker DAO (MMDAO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Market Maker DAO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Market Maker DAO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MMDAO Aktivindən Yerli Valyutalara

Market Maker DAO (MMDAO) Tokenomikası

Market Maker DAO (MMDAO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MMDAO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Market Maker DAO (MMDAO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Market Maker DAO (MMDAO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MMDAO qiyməti 0,00403125 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MMDAO / USD cari qiyməti nədir?
MMDAO / USD cari qiyməti $ 0,00403125 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Market Maker DAO üçün bazar dəyəri nədir?
MMDAO üçün bazar dəyəri $ 403,13K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MMDAO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MMDAO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
MMDAO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MMDAO ATH qiyməti olan 0,04386478 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MMDAO qiyməti (ATL) nədir?
MMDAO ATL qiyməti olan 0,00273379 USD dəyərinə endi.
MMDAO ticarət həcmi nədir?
MMDAO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MMDAO bu il daha da yüksələcək?
MMDAO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MMDAO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:48:54 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

