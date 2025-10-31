Bugünkü canlı Market Cap qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MCAP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MCAP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Market Cap qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MCAP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MCAP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MCAP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MCAP Qiymət Məlumatları

MCAP Rəsmi Veb-saytı

MCAP Tokenomikası

MCAP Qiymət Proqnozu

Market Cap Qiyməti (MCAP)

Siyahıya alınmadı

1 MCAP / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-8,30%1D
Market Cap (MCAP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:48:25 (UTC+8)

Market Cap (MCAP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,59%

-8,35%

-18,60%

-18,60%

Market Cap (MCAP) canlı qiyməti --. MCAP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MCAP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MCAP son bir saat ərzində +0,59%, 24 saat ərzində -8,35% və son 7 gündə isə -18,60% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Market Cap (MCAP) Bazar Məlumatları

$ 11,67K
$ 11,67K$ 11,67K

--
----

$ 11,67K
$ 11,67K$ 11,67K

999,41M
999,41M 999,41M

999.411.286,301011
999.411.286,301011 999.411.286,301011

Market Cap üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,67K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MCAP üzrə dövriyyədə olan təklif 999,41M, ümumi təklif isə 999411286.301011 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,67K təşkil edir.

Market Cap (MCAP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Market Cap / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Market Cap / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Market Cap / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Market Cap / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-8,35%
30 Gün$ 0-16,01%
60 Gün$ 0-58,82%
90 Gün$ 0--

Market Cap (MCAP) Nədir?

Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.

Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Rəsmi Veb-sayt

Market Cap Qiymət Proqnozu (USD)

Market Cap (MCAP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Market Cap (MCAP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Market Cap üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Market Cap qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MCAP Aktivindən Yerli Valyutalara

Market Cap (MCAP) Tokenomikası

Market Cap (MCAP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MCAP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Market Cap (MCAP) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Market Cap (MCAP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MCAP qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MCAP / USD cari qiyməti nədir?
MCAP / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Market Cap üçün bazar dəyəri nədir?
MCAP üçün bazar dəyəri $ 11,67K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MCAP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MCAP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,41M USD təşkil edir.
MCAP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MCAP ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MCAP qiyməti (ATL) nədir?
MCAP ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MCAP ticarət həcmi nədir?
MCAP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MCAP bu il daha da yüksələcək?
MCAP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MCAP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:48:25 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

