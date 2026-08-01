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Bugünkü canlı MARA xStock qiyməti 9,26 USD təşkil edir.MARAX bazar həddi 177.847 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində MARAX - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı MARA xStock qiyməti 9,26 USD təşkil edir.MARAX bazar həddi 177.847 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində MARAX - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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MARA xStock Qiyməti (MARAX)

Siyahıya alınmadı

1 MARAX / USD Canlı Qiyməti:

$9,26
$9,26$9,26
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
MARA xStock (MARAX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-20 01:10:57 (UTC+8)

MARA xStock bugünkü qiyməti

Bu gün canlı MARA xStock (MARAX) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,01% dəyişkənlik ilə $ 9,26 təşkil edir. Cari MARAX - USD konvertasiya dərəcəsi MARAX üzrə $ 9,26 təşkil edir.

MARA xStock hazırda $ 177.847 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 19,22K MARAX dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində MARAX bazar aktivliyini əks etdirən $ 9,26 (aşağı) və $ 9,26 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 15,31, ən aşağı isə $ 8,61 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində MARAX son bir saatda -- və son 7 gündə -5,54% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 37,02 səviyyəsinə çatıb.

MARA xStock (MARAX) Bazar Məlumatları

$ 177,85K
$ 177,85K$ 177,85K

$ 37,02
$ 37,02$ 37,02

$ 83,14M
$ 83,14M$ 83,14M

19,22K
19,22K 19,22K

9.095.433,053325765
9.095.433,053325765 9.095.433,053325765

MARA xStock üzrə cari Bazar Dəyəri $ 177,85K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 37,02 təşkil edir. MARAX üzrə dövriyyədə olan təklif 19,22K, ümumi təklif isə 9095433.053325765 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 83,14M təşkil edir.

MARA xStock qiymət tarixçəsi USD

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 9,26
$ 9,26$ 9,26
24 saat Aşağı
$ 9,26
$ 9,26$ 9,26
24 saat Yüksək

$ 9,26
$ 9,26$ 9,26

$ 9,26
$ 9,26$ 9,26

$ 15,31
$ 15,31$ 15,31

$ 8,61
$ 8,61$ 8,61

--

-0,00%

-5,54%

-5,54%

MARA xStock (MARAX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində MARA xStock / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000762375002519633.
Son 30 gündə MARA xStock / USD qiymət dəyişikliyi $ -2,0378250500.
Son 60 gündə MARA xStock / USD qiymət dəyişikliyi $ -3,0933335580.
Son 90 gündə MARA xStock / USD qiymət dəyişikliyi --.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000762375002519633-0,00%
30 Gün$ -2,0378250500-22,00%
60 Gün$ -3,0933335580-33,40%
90 Gün----

MARA xStock üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün MARA xStock (MARAX) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, MARAX üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün MARA xStock (MARAX) qiymət proqnozu

2040-cı ildə MARA xStock qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində MARA xStock qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? MARA xStock Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə MARAX qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

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MARA xStock (MARAX) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Kateqoriya :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: MARA xStock Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-20 01:10:57 (UTC+8)

MARA xStock (MARAX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

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$0,2360
$0,2360$0,2360

-12,59%

Basecat

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Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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