MAN (3D) Tokenomikası
MAN (3D) Məlumatları
3D MAN, once a Solana-based meme token languishing with a $2,000 market cap, has been revitalized by two dedicated admins who overhauled its social media presence and launched a dynamic website. With ambitions to ignite a 3D meme revolution, 3D MAN aims to pioneer the first 3D token launchpad on Solana, utilizing $MAN and SOL as trading pairs for new 3D-based tokens to drive demand and enhance $MAN’s value. Though currently lacking direct utility, the project thrives on a passionate community of traders united in crafting a groundbreaking crypto meta from scratch. The team’s transparency, with doxxed members, and plans for AI-enhanced 3D graphics and videos further fuel its momentum, positioning 3D MAN as a bold contender in the meme coin space.
MAN (3D) Tokenomikası və Qiymət Analizi
MAN (3D) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
MAN (3D) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
MAN (3D) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum 3D token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
3D tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq 3D tokenomikasını başa düşdünüzsə, 3D tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
3D Qiymət Proqnozu
3D kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? 3D qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.