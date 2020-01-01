Make ETH Great Again (MEGA) Tokenomikası
MEGA - Make Ethereum Great Again
MEGA stands for "Make Ethereum Great Again" and is the pioneering project from Kendu Lab within the Kendu Inu ecosystem. Our mission is clear: to restore Ethereum to its former glory by fostering innovation and community engagement.
We boast a strong and vibrant community, dedicated developers, and the unwavering support of Kendu Inu. Our project is actively backed by Kendu Inu, ensuring a robust foundation and continuous growth.
Join the journey to make Ethereum great again. Be part of a project that is built on trust, innovation, and a shared vision for a brighter future in the crypto space.
Make ETH Great Again (MEGA) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Make ETH Great Again (MEGA) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Make ETH Great Again (MEGA) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Make ETH Great Again (MEGA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MEGA token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
MEGA tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq MEGA tokenomikasını başa düşdünüzsə, MEGA tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
MEGA Qiymət Proqnozu
MEGA kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MEGA qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.