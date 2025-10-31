Bugünkü canlı Make CRO Great Again qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MCGA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MCGA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Make CRO Great Again qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MCGA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MCGA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Make CRO Great Again Logosu

Make CRO Great Again Qiyməti (MCGA)

Siyahıya alınmadı

1 MCGA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00055039
+0,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Make CRO Great Again (MCGA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:48:18 (UTC+8)

Make CRO Great Again (MCGA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0

$ 0

$ 0,00270858
$ 0,00270858

$ 0

+0,06%

+0,56%

-6,41%

-6,41%

Make CRO Great Again (MCGA) canlı qiyməti --. MCGA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MCGA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00270858, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MCGA son bir saat ərzində +0,06%, 24 saat ərzində +0,56% və son 7 gündə isə -6,41% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Make CRO Great Again (MCGA) Bazar Məlumatları

$ 550,45K

--
----

$ 550,45K

1,00B

1.000.000.000,0

Make CRO Great Again üzrə cari Bazar Dəyəri $ 550,45K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MCGA üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 550,45K təşkil edir.

Make CRO Great Again (MCGA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Make CRO Great Again / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Make CRO Great Again / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Make CRO Great Again / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Make CRO Great Again / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,56%
30 Gün$ 0-31,17%
60 Gün$ 0-68,22%
90 Gün$ 0--

Make CRO Great Again (MCGA) Nədir?

MCGA - Make CRO Great Again Born from the ashes of the bear market, MCGA is the rallying cry of every CRO holder who remembers the glory days. This isn't just another memecoin - it's a movement powered by the legendary CROFam community. We witnessed $0.96. We survived the crash. We kept the faith. Now we're here to inject that 212 energy back into Cronos and remind everyone why CRO was destined for greatness. 100% community takeover. Just pure CROFam determination to pump life back into our beloved chain. Every holder is part of the mission. This is our chain. This is our time. This is MCGA.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Make CRO Great Again (MCGA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Make CRO Great Again Qiymət Proqnozu (USD)

Make CRO Great Again (MCGA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Make CRO Great Again (MCGA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Make CRO Great Again üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Make CRO Great Again qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MCGA Aktivindən Yerli Valyutalara

Make CRO Great Again (MCGA) Tokenomikası

Make CRO Great Again (MCGA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MCGA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Make CRO Great Again (MCGA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Make CRO Great Again (MCGA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MCGA qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MCGA / USD cari qiyməti nədir?
MCGA / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Make CRO Great Again üçün bazar dəyəri nədir?
MCGA üçün bazar dəyəri $ 550,45K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MCGA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MCGA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
MCGA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MCGA ATH qiyməti olan 0,00270858 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MCGA qiyməti (ATL) nədir?
MCGA ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MCGA ticarət həcmi nədir?
MCGA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MCGA bu il daha da yüksələcək?
MCGA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MCGA qiymət proqnozuna baxın.
Make CRO Great Again (MCGA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

