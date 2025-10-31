Bugünkü canlı Mahina Token qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MHNA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MHNA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Mahina Token qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MHNA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MHNA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Mahina Token Qiyməti (MHNA)

Siyahıya alınmadı

1 MHNA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00041728
-1,90%1D
mexc
USD
Mahina Token (MHNA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:48:03 (UTC+8)

Mahina Token (MHNA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0,12%

-1,99%

-33,68%

-33,68%

Mahina Token (MHNA) canlı qiyməti --. MHNA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MHNA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MHNA son bir saat ərzində -0,12%, 24 saat ərzində -1,99% və son 7 gündə isə -33,68% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Mahina Token (MHNA) Bazar Məlumatları

$ 4,17M
--
$ 4,17M
10,00B
10.000.000.000,0
Mahina Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,17M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MHNA üzrə dövriyyədə olan təklif 10,00B, ümumi təklif isə 10000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,17M təşkil edir.

Mahina Token (MHNA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Mahina Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Mahina Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Mahina Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Mahina Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,99%
30 Gün$ 0-15,87%
60 Gün$ 0-14,55%
90 Gün$ 0--

Mahina Token (MHNA) Nədir?

Mahina Token is a groundbreaking project aimed at disrupting the financial services industry. They are dedicated to supporting the growth and elevation of qualified women financial advisors through event marketing, strategic partnerships, and a comprehensive tokenomic model.

By acquiring the Mahina Token, you'll not only support the growth and expansion of the Akamai Inspiration Fund but also benefit from a well balanced tokenomic model designed for long-term growth and stability. Your acquisition of the Mahina Token will contribute to the ongoing development of the project, empowering countless individuals with access to life-changing information and financial planning assistance. These seminars, in turn, will enhance the performance of the Akamai Advisors Group, creating a positive feedback loop where the group's success feeds back into the token itself. This revenue generating mechanism ensures a sustainable and mutually beneficial ecosystem for both the Mahina token holders and the Akamai Advisors Group.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Mahina Token (MHNA) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Mahina Token Qiymət Proqnozu (USD)

Mahina Token (MHNA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Mahina Token (MHNA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Mahina Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Mahina Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MHNA Aktivindən Yerli Valyutalara

Mahina Token (MHNA) Tokenomikası

Mahina Token (MHNA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MHNA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Mahina Token (MHNA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Mahina Token (MHNA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MHNA qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MHNA / USD cari qiyməti nədir?
MHNA / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Mahina Token üçün bazar dəyəri nədir?
MHNA üçün bazar dəyəri $ 4,17M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MHNA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MHNA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 10,00B USD təşkil edir.
MHNA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MHNA ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MHNA qiyməti (ATL) nədir?
MHNA ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MHNA ticarət həcmi nədir?
MHNA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MHNA bu il daha da yüksələcək?
MHNA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MHNA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:48:03 (UTC+8)

