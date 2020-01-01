MagnetGold (MTG) Tokenomikası
MagnetGold (MTG) Məlumatları
It is the world's first digital asset which is being created to make this world more developed and prosper by using Blockchain Technology. This token is being created with the purpose of supporting many things not just one thing. In future MTG also supports many other concepts for the purpose of more prosperity of world.
MagnetGold is Decentralized crypto currency on the world’s biggest platform Binance Smart Chain (BEP-20). By using of the best of blockchain technology MagnetGold is going to support:
- Expertise & Funding Support To Startups.
- Support For Green Energy.
- Support and Care In Agro/Organic Agriculture.
- Support For New Revolution In E-commerce For merchant or community.
- Spreading Awareness & Education About Crypto.
- Support For Real Estate.
- Establishing a World Class Crypto Exchange.
MagnetGold (MTG) Tokenomikası və Qiymət Analizi
MagnetGold (MTG) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
MagnetGold (MTG) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
MagnetGold (MTG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MTG token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
MTG tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq MTG tokenomikasını başa düşdünüzsə, MTG tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
MTG Qiymət Proqnozu
MTG kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MTG qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.