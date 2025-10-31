Bugünkü canlı Luntra Infrastructure qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində $LUNTRA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də $LUNTRA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Luntra Infrastructure qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində $LUNTRA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də $LUNTRA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$LUNTRA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

$LUNTRA Qiymət Məlumatları

$LUNTRA Whitepaper

$LUNTRA Rəsmi Veb-saytı

$LUNTRA Tokenomikası

$LUNTRA Qiymət Proqnozu

Luntra Infrastructure Logosu

Luntra Infrastructure Qiyməti ($LUNTRA)

Siyahıya alınmadı

1 $LUNTRA / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:47:33 (UTC+8)

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00372154
$ 0,00372154$ 0,00372154

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) canlı qiyməti --. $LUNTRA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. $LUNTRA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00372154, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, $LUNTRA son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Bazar Məlumatları

$ 14,02K
$ 14,02K$ 14,02K

--
----

$ 17,10K
$ 17,10K$ 17,10K

820,00M
820,00M 820,00M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Luntra Infrastructure üzrə cari Bazar Dəyəri $ 14,02K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. $LUNTRA üzrə dövriyyədə olan təklif 820,00M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 17,10K təşkil edir.

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Luntra Infrastructure / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Luntra Infrastructure / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Luntra Infrastructure / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Luntra Infrastructure / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-11,49%
60 Gün$ 0-23,38%
90 Gün$ 0--

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Nədir?

Luntra is the world’s first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Luntra Infrastructure Qiymət Proqnozu (USD)

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Luntra Infrastructure ($LUNTRA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Luntra Infrastructure üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Luntra Infrastructure qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

$LUNTRA Aktivindən Yerli Valyutalara

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Tokenomikası

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. $LUNTRA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Luntra Infrastructure ($LUNTRA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı $LUNTRA qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
$LUNTRA / USD cari qiyməti nədir?
$LUNTRA / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Luntra Infrastructure üçün bazar dəyəri nədir?
$LUNTRA üçün bazar dəyəri $ 14,02K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
$LUNTRA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
$LUNTRA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 820,00M USD təşkil edir.
$LUNTRA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
$LUNTRA ATH qiyməti olan 0,00372154 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı $LUNTRA qiyməti (ATL) nədir?
$LUNTRA ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
$LUNTRA ticarət həcmi nədir?
$LUNTRA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
$LUNTRA bu il daha da yüksələcək?
$LUNTRA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün $LUNTRA qiymət proqnozuna baxın.
Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

