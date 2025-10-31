Bugünkü canlı Lunos qiyməti 0,00149059 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində UNO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də UNO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Lunos qiyməti 0,00149059 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində UNO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də UNO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00149059
$0,00149059$0,00149059
-10,20%1D
Lunos (UNO) Canlı Qiymət Qrafiki
Lunos (UNO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00148542
24 saat Aşağı
$ 0,00166161
24 saat Yüksək

$ 0,00148542
$ 0,00166161
$ 1,24
$ 0,00148542
-0,21%

-10,27%

-16,81%

-16,81%

Lunos (UNO) canlı qiyməti $0,00149059. UNO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00148542 və ən yüksək $ 0,00166161 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. UNO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,24, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00148542 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, UNO son bir saat ərzində -0,21%, 24 saat ərzində -10,27% və son 7 gündə isə -16,81% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Lunos (UNO) Bazar Məlumatları

$ 345,90K
--
$ 473,23K
232,05M
317.470.452,8070446
Lunos üzrə cari Bazar Dəyəri $ 345,90K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. UNO üzrə dövriyyədə olan təklif 232,05M, ümumi təklif isə 317470452.8070446 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 473,23K təşkil edir.

Lunos (UNO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Lunos / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000170721107183948.
Son 30 gündə Lunos / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002148797.
Son 60 gündə Lunos / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006437542.
Son 90 gündə Lunos / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0011950762774066595.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000170721107183948-10,27%
30 Gün$ -0,0002148797-14,41%
60 Gün$ -0,0006437542-43,18%
90 Gün$ -0,0011950762774066595-44,49%

Lunos (UNO) Nədir?

Lunos is the evolution of Uno Re, transitioning into a decentralized coverage platform powered by Actively Validated Services (AVS). It automates stablecoin depeg protection, validator slashing coverage, DeFi exploit payouts, and Real-World Asset (RWA) risk mitigation using on-chain verification and smart contract execution.

Lunos (UNO) Mənbəyi

Lunos Qiymət Proqnozu (USD)

Lunos (UNO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Lunos (UNO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Lunos üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Lunos qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

UNO Aktivindən Yerli Valyutalara

Lunos (UNO) Tokenomikası

Lunos (UNO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. UNO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Lunos (UNO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Lunos (UNO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı UNO qiyməti 0,00149059 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
UNO / USD cari qiyməti nədir?
UNO / USD cari qiyməti $ 0,00149059 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Lunos üçün bazar dəyəri nədir?
UNO üçün bazar dəyəri $ 345,90K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
UNO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
UNO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 232,05M USD təşkil edir.
UNO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
UNO ATH qiyməti olan 1,24 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı UNO qiyməti (ATL) nədir?
UNO ATL qiyməti olan 0,00148542 USD dəyərinə endi.
UNO ticarət həcmi nədir?
UNO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
UNO bu il daha da yüksələcək?
UNO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün UNO qiymət proqnozuna baxın.
Lunos (UNO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

