Bugünkü canlı Lulu the Ostrich qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LULU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LULU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

LULU Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LULU Qiymət Məlumatları

LULU Rəsmi Veb-saytı

LULU Tokenomikası

LULU Qiymət Proqnozu

Lulu the Ostrich Logosu

Lulu the Ostrich Qiyməti (LULU)

Siyahıya alınmadı

1 LULU / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+31,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Lulu the Ostrich (LULU) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:47:16 (UTC+8)

Lulu the Ostrich (LULU) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,00%

+31,93%

+13,75%

+13,75%

Lulu the Ostrich (LULU) canlı qiyməti --. LULU son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LULU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LULU son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində +31,93% və son 7 gündə isə +13,75% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Lulu the Ostrich (LULU) Bazar Məlumatları

$ 10,66K
$ 10,66K$ 10,66K

--
----

$ 10,66K
$ 10,66K$ 10,66K

999,93M
999,93M 999,93M

999.927.473,3870248
999.927.473,3870248 999.927.473,3870248

Lulu the Ostrich üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,66K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LULU üzrə dövriyyədə olan təklif 999,93M, ümumi təklif isə 999927473.3870248 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,66K təşkil edir.

Lulu the Ostrich (LULU) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Lulu the Ostrich / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Lulu the Ostrich / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Lulu the Ostrich / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Lulu the Ostrich / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+31,93%
30 Gün$ 0-40,15%
60 Gün$ 0-85,36%
90 Gün$ 0--

Lulu the Ostrich (LULU) Nədir?

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Lulu the Ostrich (LULU) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Lulu the Ostrich Qiymət Proqnozu (USD)

Lulu the Ostrich (LULU) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Lulu the Ostrich (LULU) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Lulu the Ostrich üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Lulu the Ostrich qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LULU Aktivindən Yerli Valyutalara

Lulu the Ostrich (LULU) Tokenomikası

Lulu the Ostrich (LULU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LULU tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Lulu the Ostrich (LULU) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Lulu the Ostrich (LULU) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LULU qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LULU / USD cari qiyməti nədir?
LULU / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Lulu the Ostrich üçün bazar dəyəri nədir?
LULU üçün bazar dəyəri $ 10,66K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LULU aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LULU aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,93M USD təşkil edir.
LULU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LULU ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LULU qiyməti (ATL) nədir?
LULU ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
LULU ticarət həcmi nədir?
LULU üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
LULU bu il daha da yüksələcək?
LULU bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LULU qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:47:16 (UTC+8)

Lulu the Ostrich (LULU) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

