Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted.
Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets.
LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers.
LUDWIG (LUDWIG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum LUDWIG token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
LUDWIG tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
LUDWIG kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? LUDWIG qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
