Bugünkü canlı Lorenzo Wrapped Bitcoin qiyməti 111.142 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ENZOBTC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ENZOBTC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ENZOBTC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ENZOBTC Qiymət Məlumatları

ENZOBTC Whitepaper

ENZOBTC Rəsmi Veb-saytı

ENZOBTC Tokenomikası

ENZOBTC Qiymət Proqnozu

Lorenzo Wrapped Bitcoin Logosu

Lorenzo Wrapped Bitcoin Qiyməti (ENZOBTC)

Siyahıya alınmadı

1 ENZOBTC / USD Canlı Qiyməti:

$111.142
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:46:26 (UTC+8)

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0
$ 115.819
$ 108.449
--

--

+1,32%

+1,32%

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) canlı qiyməti $111.142. ENZOBTC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ENZOBTC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 115.819, ən aşağı qiyməti isə $ 108.449 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ENZOBTC son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +1,32% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Bazar Məlumatları

$ 124,60M
--
$ 129,71M
1,17K
1.167,02911143
Lorenzo Wrapped Bitcoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 124,60M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ENZOBTC üzrə dövriyyədə olan təklif 1,17K, ümumi təklif isə 1167.02911143 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 129,71M təşkil edir.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Lorenzo Wrapped Bitcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Lorenzo Wrapped Bitcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +622,0284314000.
Son 60 gündə Lorenzo Wrapped Bitcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Lorenzo Wrapped Bitcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ +622,0284314000+0,56%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Nədir?

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Lorenzo Wrapped Bitcoin Qiymət Proqnozu (USD)

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Lorenzo Wrapped Bitcoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Lorenzo Wrapped Bitcoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ENZOBTC Aktivindən Yerli Valyutalara

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Tokenomikası

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ENZOBTC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ENZOBTC qiyməti 111.142 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ENZOBTC / USD cari qiyməti nədir?
ENZOBTC / USD cari qiyməti $ 111.142 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Lorenzo Wrapped Bitcoin üçün bazar dəyəri nədir?
ENZOBTC üçün bazar dəyəri $ 124,60M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ENZOBTC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ENZOBTC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,17K USD təşkil edir.
ENZOBTC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ENZOBTC ATH qiyməti olan 115.819 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ENZOBTC qiyməti (ATL) nədir?
ENZOBTC ATL qiyməti olan 108.449 USD dəyərinə endi.
ENZOBTC ticarət həcmi nədir?
ENZOBTC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ENZOBTC bu il daha da yüksələcək?
ENZOBTC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ENZOBTC qiymət proqnozuna baxın.
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

