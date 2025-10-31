Bugünkü canlı Looks Good qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SENDIT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SENDIT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Looks Good qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SENDIT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SENDIT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SENDIT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SENDIT Qiymət Məlumatları

SENDIT Rəsmi Veb-saytı

SENDIT Tokenomikası

SENDIT Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Looks Good Logosu

Looks Good Qiyməti (SENDIT)

Siyahıya alınmadı

1 SENDIT / USD Canlı Qiyməti:

$0,00020722
$0,00020722$0,00020722
-15,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Looks Good (SENDIT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:46:19 (UTC+8)

Looks Good (SENDIT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00683355
$ 0,00683355$ 0,00683355

$ 0
$ 0$ 0

-0,37%

-15,86%

-35,21%

-35,21%

Looks Good (SENDIT) canlı qiyməti --. SENDIT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SENDIT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00683355, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SENDIT son bir saat ərzində -0,37%, 24 saat ərzində -15,86% və son 7 gündə isə -35,21% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Looks Good (SENDIT) Bazar Məlumatları

$ 113,40K
$ 113,40K$ 113,40K

--
----

$ 206,18K
$ 206,18K$ 206,18K

549,97M
549,97M 549,97M

999.966.540,326829
999.966.540,326829 999.966.540,326829

Looks Good üzrə cari Bazar Dəyəri $ 113,40K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SENDIT üzrə dövriyyədə olan təklif 549,97M, ümumi təklif isə 999966540.326829 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 206,18K təşkil edir.

Looks Good (SENDIT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Looks Good / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Looks Good / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Looks Good / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Looks Good / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-15,86%
30 Gün$ 0-85,32%
60 Gün$ 0-86,09%
90 Gün$ 0--

Looks Good (SENDIT) Nədir?

Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem.

The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Looks Good (SENDIT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Looks Good Qiymət Proqnozu (USD)

Looks Good (SENDIT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Looks Good (SENDIT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Looks Good üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Looks Good qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SENDIT Aktivindən Yerli Valyutalara

Looks Good (SENDIT) Tokenomikası

Looks Good (SENDIT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SENDIT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Looks Good (SENDIT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Looks Good (SENDIT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SENDIT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SENDIT / USD cari qiyməti nədir?
SENDIT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Looks Good üçün bazar dəyəri nədir?
SENDIT üçün bazar dəyəri $ 113,40K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SENDIT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SENDIT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 549,97M USD təşkil edir.
SENDIT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SENDIT ATH qiyməti olan 0,00683355 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SENDIT qiyməti (ATL) nədir?
SENDIT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SENDIT ticarət həcmi nədir?
SENDIT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SENDIT bu il daha da yüksələcək?
SENDIT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SENDIT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:46:19 (UTC+8)

Looks Good (SENDIT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.904,67
$109.904,67$109.904,67

+2,04%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.852,13
$3.852,13$3.852,13

+2,07%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03158
$0,03158$0,03158

+26,06%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,68
$185,68$185,68

+0,32%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.852,13
$3.852,13$3.852,13

+2,07%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.904,67
$109.904,67$109.904,67

+2,04%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,68
$185,68$185,68

+0,32%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4884
$2,4884$2,4884

+1,41%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18522
$0,18522$0,18522

+2,51%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002913
$0,002913$0,002913

-41,74%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00946
$0,00946$0,00946

-5,40%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002680
$0,0002680$0,0002680

+328,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0045480
$0,0045480$0,0045480

+4.953,33%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0487
$0,0487$0,0487

+1.421,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000043000
$0,0000000000000000000000043000$0,0000000000000000000000043000

+760,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,28056
$0,28056$0,28056

+126,09%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037149
$0,037149$0,037149

+99,51%