longevity (LONGEVITY) Tokenomikası
longevity (LONGEVITY) Məlumatları
$longevity the Desci DAO is a decentralized autonomous organization focused on health and longevity. It leverages blockchain technology to create a unique digital asset that fosters community engagement around themes of health consciousness. The secure, transparent, and efficient blockchain infrastructure supports a reliable and scalable platform for community interaction.
As a DAO, $longevity empowers its members to participate in governance and decision-making processes, reinforcing its community-driven approach. Members are encouraged to engage in health-oriented events, discussions, and initiatives that promote wellness and longevity.
$longevity not only functions as a digital currency but also acts as a tool for members to support research and charitable causes in the health and wellness sectors. This approach positions $longevity to make a positive impact on health and aging, demonstrating the transformative potential of decentralized communities in fostering significant health-oriented and social outcomes."
longevity (LONGEVITY) Tokenomikası və Qiymət Analizi
longevity (LONGEVITY) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
longevity (LONGEVITY) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
longevity (LONGEVITY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum LONGEVITY token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
LONGEVITY tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.