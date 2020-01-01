Lock In on Base ($LOCKIN) Tokenomikası

Lock In on Base ($LOCKIN) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Lock In on Base ($LOCKIN) Məlumatları

Meme Token launched on base.

A token which piggy backs off the momentum of the huge online movement around letting go of all distractions and locking in.

Lock in is more than a movement. It's betting the whole house on what you are doing and not leaving a slight choice for failure. It means to go and make you're dreams become true even though everyone tells you you are crazy.

Lock in or clock in

Rəsmi Veb-sayt:
https://flooz.xyz/lockinonbase

Lock In on Base ($LOCKIN) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Lock In on Base ($LOCKIN) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 32,64K
Ümumi Təchizat:
$ 1,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 1,00B
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 32,64K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,01965193
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
Lock In on Base ($LOCKIN) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Lock In on Base ($LOCKIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum $LOCKIN token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

$LOCKIN tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq $LOCKIN tokenomikasını başa düşdünüzsə, $LOCKIN tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

$LOCKIN Qiymət Proqnozu

$LOCKIN kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? $LOCKIN qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.