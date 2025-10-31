Bugünkü canlı Little Pepe qiyməti 0,00113358 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LILPEPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LILPEPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Little Pepe qiyməti 0,00113358 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LILPEPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LILPEPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

LILPEPE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LILPEPE Qiymət Məlumatları

LILPEPE Rəsmi Veb-saytı

LILPEPE Tokenomikası

LILPEPE Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Little Pepe Logosu

Little Pepe Qiyməti (LILPEPE)

Siyahıya alınmadı

1 LILPEPE / USD Canlı Qiyməti:

$0,00113319
$0,00113319$0,00113319
+1,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Little Pepe (LILPEPE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:45:35 (UTC+8)

Little Pepe (LILPEPE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00108511
$ 0,00108511$ 0,00108511
24 saat Aşağı
$ 0,00114509
$ 0,00114509$ 0,00114509
24 saat Yüksək

$ 0,00108511
$ 0,00108511$ 0,00108511

$ 0,00114509
$ 0,00114509$ 0,00114509

$ 0,052252
$ 0,052252$ 0,052252

$ 0,000033
$ 0,000033$ 0,000033

-0,08%

+1,92%

+3,56%

+3,56%

Little Pepe (LILPEPE) canlı qiyməti $0,00113358. LILPEPE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00108511 və ən yüksək $ 0,00114509 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LILPEPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,052252, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000033 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LILPEPE son bir saat ərzində -0,08%, 24 saat ərzində +1,92% və son 7 gündə isə +3,56% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Little Pepe (LILPEPE) Bazar Məlumatları

$ 113,36K
$ 113,36K$ 113,36K

--
----

$ 113,36K
$ 113,36K$ 113,36K

100,00M
100,00M 100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Little Pepe üzrə cari Bazar Dəyəri $ 113,36K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LILPEPE üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 113,36K təşkil edir.

Little Pepe (LILPEPE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Little Pepe / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Little Pepe / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0010956576.
Son 60 gündə Little Pepe / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Little Pepe / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+1,92%
30 Gün$ -0,0010956576-96,65%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Little Pepe (LILPEPE) Nədir?

Little Pepe is the next evolution in meme coins, a freshly engineered variant of the iconic Pepe the Frog designed specifically for the modern crypto landscape. Born from the chaotic yet beloved world of internet memes, Little Pepe combines the whimsical spirit of Pepe with cutting-edge blockchain engineering optimized for speed, top-tier security, and ultra-low transaction fees. At its core is the $LILPEPE utility token, which powers a vibrant ecosystem built entirely on the Ethereum network. This isn't just another pump-and-dump meme; it's a community-driven movement aiming to usher in a new golden era for meme coins, where Pepe remains the undisputed king, but Little Pepe emerges as the agile prince—faster, cheaper, and meme-fueled to the max. We're talking about a token that thrives on viral energy, rewarding holders with real utility while keeping the fun alive through exclusive NFT drops, meme contests, and decentralized governance. In a sea of copycats, Little Pepe stands as a beacon for those who believe memes aren't just jokes—they're the future of finance.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Little Pepe (LILPEPE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Little Pepe Qiymət Proqnozu (USD)

Little Pepe (LILPEPE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Little Pepe (LILPEPE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Little Pepe üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Little Pepe qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LILPEPE Aktivindən Yerli Valyutalara

Little Pepe (LILPEPE) Tokenomikası

Little Pepe (LILPEPE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LILPEPE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Little Pepe (LILPEPE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Little Pepe (LILPEPE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LILPEPE qiyməti 0,00113358 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LILPEPE / USD cari qiyməti nədir?
LILPEPE / USD cari qiyməti $ 0,00113358 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Little Pepe üçün bazar dəyəri nədir?
LILPEPE üçün bazar dəyəri $ 113,36K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LILPEPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LILPEPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
LILPEPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LILPEPE ATH qiyməti olan 0,052252 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LILPEPE qiyməti (ATL) nədir?
LILPEPE ATL qiyməti olan 0,000033 USD dəyərinə endi.
LILPEPE ticarət həcmi nədir?
LILPEPE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
LILPEPE bu il daha da yüksələcək?
LILPEPE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LILPEPE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:45:35 (UTC+8)

Little Pepe (LILPEPE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.899,56
$109.899,56$109.899,56

+2,03%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,55
$3.851,55$3.851,55

+2,06%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03155
$0,03155$0,03155

+25,94%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,62
$185,62$185,62

+0,29%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,55
$3.851,55$3.851,55

+2,06%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.899,56
$109.899,56$109.899,56

+2,03%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,62
$185,62$185,62

+0,29%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4883
$2,4883$2,4883

+1,40%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18515
$0,18515$0,18515

+2,47%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002913
$0,002913$0,002913

-41,74%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00946
$0,00946$0,00946

-5,40%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002689
$0,0002689$0,0002689

+330,24%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0046304
$0,0046304$0,0046304

+5.044,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0455
$0,0455$0,0455

+1.321,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000039900
$0,0000000000000000000000039900$0,0000000000000000000000039900

+698,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,28158
$0,28158$0,28158

+126,91%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036951
$0,036951$0,036951

+98,44%