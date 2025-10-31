Bugünkü canlı Lithium Finance qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LITH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LITH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Lithium Finance qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LITH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LITH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Lithium Finance Qiyməti (LITH)

Siyahıya alınmadı

1 LITH / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-1,20%1D
mexc
USD
Lithium Finance (LITH) Canlı Qiymət Qrafiki
Lithium Finance (LITH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,070537
$ 0,070537$ 0,070537

$ 0
$ 0$ 0

0,00%

-1,23%

+30,33%

+30,33%

Lithium Finance (LITH) canlı qiyməti --. LITH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LITH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,070537, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LITH son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -1,23% və son 7 gündə isə +30,33% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Lithium Finance (LITH) Bazar Məlumatları

$ 78,73K
$ 78,73K$ 78,73K

--
----

$ 86,73K
$ 86,73K$ 86,73K

9,08B
9,08B 9,08B

10.000.000.000,0
10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Lithium Finance üzrə cari Bazar Dəyəri $ 78,73K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LITH üzrə dövriyyədə olan təklif 9,08B, ümumi təklif isə 10000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 86,73K təşkil edir.

Lithium Finance (LITH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Lithium Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Lithium Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Lithium Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Lithium Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,23%
30 Gün$ 0+46,74%
60 Gün$ 0+5,97%
90 Gün$ 0--

Lithium Finance (LITH) Nədir?

Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.

Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.

Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.

Lithium Finance (LITH) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Lithium Finance Qiymət Proqnozu (USD)

Lithium Finance (LITH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Lithium Finance (LITH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Lithium Finance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Lithium Finance qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LITH Aktivindən Yerli Valyutalara

Lithium Finance (LITH) Tokenomikası

Lithium Finance (LITH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LITH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Lithium Finance (LITH) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Lithium Finance (LITH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LITH qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LITH / USD cari qiyməti nədir?
LITH / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Lithium Finance üçün bazar dəyəri nədir?
LITH üçün bazar dəyəri $ 78,73K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LITH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LITH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 9,08B USD təşkil edir.
LITH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LITH ATH qiyməti olan 0,070537 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LITH qiyməti (ATL) nədir?
LITH ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
LITH ticarət həcmi nədir?
LITH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
LITH bu il daha da yüksələcək?
LITH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LITH qiymət proqnozuna baxın.
Lithium Finance (LITH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

