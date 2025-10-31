Bugünkü canlı Liquid Staked SOL qiyməti 188,43 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LSSOL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LSSOL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Liquid Staked SOL qiyməti 188,43 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LSSOL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LSSOL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

LSSOL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LSSOL Qiymət Məlumatları

LSSOL Rəsmi Veb-saytı

LSSOL Tokenomikası

LSSOL Qiymət Proqnozu

Liquid Staked SOL Qiyməti (LSSOL)

1 LSSOL / USD Canlı Qiyməti:

$188,43
$188,43
-4,80%1D
USD
Liquid Staked SOL (LSSOL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:45:13 (UTC+8)

Liquid Staked SOL (LSSOL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 182,73
$ 182,73
24 saat Aşağı
$ 199,27
$ 199,27
24 saat Yüksək

$ 182,73
$ 182,73

$ 199,27
$ 199,27

$ 384,79
$ 384,79

$ 176,2
$ 176,2

-0,64%

-4,80%

-2,96%

-2,96%

Liquid Staked SOL (LSSOL) canlı qiyməti $188,43. LSSOL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 182,73 və ən yüksək $ 199,27 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LSSOL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 384,79, ən aşağı qiyməti isə $ 176,2 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LSSOL son bir saat ərzində -0,64%, 24 saat ərzində -4,80% və son 7 gündə isə -2,96% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Bazar Məlumatları

$ 2,18M
$ 2,18M

--
--

$ 2,18M
$ 2,18M

11,53K
11,53K

11.530,461654995
11.530,461654995

Liquid Staked SOL üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,18M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LSSOL üzrə dövriyyədə olan təklif 11,53K, ümumi təklif isə 11530.461654995 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,18M təşkil edir.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Liquid Staked SOL / USD qiymət dəyişikliyi $ -9,5071531380424.
Son 30 gündə Liquid Staked SOL / USD qiymət dəyişikliyi $ -20,0657411130.
Son 60 gündə Liquid Staked SOL / USD qiymət dəyişikliyi $ -10,5217239270.
Son 90 gündə Liquid Staked SOL / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -9,5071531380424-4,80%
30 Gün$ -20,0657411130-10,64%
60 Gün$ -10,5217239270-5,58%
90 Gün$ 0--

Liquid Staked SOL (LSSOL) Nədir?

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Liquid Staked SOL (LSSOL) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Liquid Staked SOL Qiymət Proqnozu (USD)

Liquid Staked SOL (LSSOL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Liquid Staked SOL (LSSOL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Liquid Staked SOL üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Liquid Staked SOL qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LSSOL Aktivindən Yerli Valyutalara

Liquid Staked SOL (LSSOL) Tokenomikası

Liquid Staked SOL (LSSOL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LSSOL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Liquid Staked SOL (LSSOL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Liquid Staked SOL (LSSOL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LSSOL qiyməti 188,43 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LSSOL / USD cari qiyməti nədir?
LSSOL / USD cari qiyməti $ 188,43 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Liquid Staked SOL üçün bazar dəyəri nədir?
LSSOL üçün bazar dəyəri $ 2,18M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LSSOL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LSSOL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 11,53K USD təşkil edir.
LSSOL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LSSOL ATH qiyməti olan 384,79 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LSSOL qiyməti (ATL) nədir?
LSSOL ATL qiyməti olan 176,2 USD dəyərinə endi.
LSSOL ticarət həcmi nədir?
LSSOL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
LSSOL bu il daha da yüksələcək?
LSSOL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LSSOL qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:45:13 (UTC+8)

Liquid Staked SOL (LSSOL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.886,05

$3.849,91

$0,03159

$185,54

$1,0001

$3.849,91

$109.886,05

$185,54

$2,4878

$0,18511

