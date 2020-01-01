Light Defi (LIGHT) Tokenomikası
LIGHT DEFI is an alternative to the financial system based on protocols and technological and industrial options to provide consumers with access to quality energy, based on a clean, reliable and sustainable energy matrix. Deflationary BEP-20 token that directly finances the construction of photovoltaic solar power plants in Brazil and worldwide. Brazil is one of the countries with the greatest potential for generating renewable energy in the world.
You acquire tokens and as a reward you will receive more tokens from the profits earned by the solar power plants.
Light Defi (LIGHT) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Light Defi (LIGHT) üçün tokenomika və qiymət məlumatları.
Light Defi (LIGHT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Light Defi (LIGHT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum LIGHT token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
LIGHT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.



