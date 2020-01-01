lifedog (LFDOG) Tokenomikası

lifedog (LFDOG) Tokenomikası

lifedog (LFDOG) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
lifedog (LFDOG) Məlumatları

LIFEDOG – The King of All Dog Coins

LIFEDOG is the The Harbinger of Bull Runs. King of All Dog Coins. The Great Dog, The True King, The Resurrector of Dead Memes, The Herald of Meme Rebirth, The Healer of Broken Dreams, The Restorer of Meme Glory.

Memes? They are our language. Money? It is our destiny. $LIFEDOG is the catalyst for both.

A dog with the power to change the fate of all meme coins, he has come to Earth to revive every meme from the ashes and lead us all to the moon.

KEY FEATURES

Memes Communities Absorbtion! LIFE, FUN, PROFIT

Fairlaunch

No MM,

No VCs

Huge celebrity support

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.lifedog.xyz/

lifedog (LFDOG) Tokenomikası və Qiymət Analizi

lifedog (LFDOG) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 22.35K
Ümumi Təchizat:
$ 952.00M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 952.00M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 22.35K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0.04671619
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
lifedog (LFDOG) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

lifedog (LFDOG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum LFDOG token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

LFDOG tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq LFDOG tokenomikasını başa düşdünüzsə, LFDOG tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

LFDOG Qiymət Proqnozu

LFDOG kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? LFDOG qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.