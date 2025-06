Libero Financial (LIBERO) Nədir?

Libero Financial is an auto-staking token that lets each token holder become a Stakeholder. With our positive rebase formula, Libero is creating a new type of elastic token, allowing $LIBERO holders to earn staking rewards just by holding. The auto staking & compounding mechanism makes 2.04% rewards per day become a fixed APY of 158,893.59% plus 226% BUSD APR passive income from Trading Volume. Libero Financial is also a DeFi 3.0 Farming as a Service protocol with Risk Free Value (RFV) funds accumulated from a portion of buy & sell fee. This fund is stored in stable coin, and bridged to multi-chain and farm at the most attracting yield farms. The profit is used to better support $Libero price floor & stability.

Libero Financial (LIBERO) Tokenomikası

Libero Financial (LIBERO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LIBERO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!