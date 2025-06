Leveraged eETH (XEETH) Nədir?

The xeETH token, also called leveraged eETH, is a decentralized, composable leveraged long eETH futures contract with a low risk of liquidations and 0 funding fee (and in extreme cases, xETH minters can earn fees). It’s a token to amplify your gains on a long-term bet on ETH price growth. rUSD is a stablecoin that uses the same mechanism as fxUSD, but with its reserve comprised of only ETH Liquid Restaking Tokens (LRT), starting with Ether.fi’s eETH. Hence, xeETH was born.

Leveraged eETH (XEETH) Mənbəyi Rəsmi Veb-sayt

Leveraged eETH (XEETH) Tokenomikası

Leveraged eETH (XEETH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XEETH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!