Bugünkü canlı Legend of Arcadia qiyməti 0,01156924 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ARCA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ARCA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ARCA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ARCA Qiymət Məlumatları

ARCA Whitepaper

ARCA Rəsmi Veb-saytı

ARCA Tokenomikası

ARCA Qiymət Proqnozu

Legend of Arcadia Logosu

Legend of Arcadia Qiyməti (ARCA)

Siyahıya alınmadı

1 ARCA / USD Canlı Qiyməti:

$0,01154753
$0,01154753$0,01154753
-2,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Legend of Arcadia (ARCA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:43:21 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01153528
$ 0,01153528$ 0,01153528
24 saat Aşağı
$ 0,01188178
$ 0,01188178$ 0,01188178
24 saat Yüksək

$ 0,01153528
$ 0,01153528$ 0,01153528

$ 0,01188178
$ 0,01188178$ 0,01188178

$ 0,089965
$ 0,089965$ 0,089965

$ 0,0104858
$ 0,0104858$ 0,0104858

-0,90%

-2,55%

-1,65%

-1,65%

Legend of Arcadia (ARCA) canlı qiyməti $0,01156924. ARCA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01153528 və ən yüksək $ 0,01188178 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ARCA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,089965, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0104858 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ARCA son bir saat ərzində -0,90%, 24 saat ərzində -2,55% və son 7 gündə isə -1,65% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Legend of Arcadia (ARCA) Bazar Məlumatları

$ 3,21M
$ 3,21M$ 3,21M

--
----

$ 11,57M
$ 11,57M$ 11,57M

277,33M
277,33M 277,33M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Legend of Arcadia üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,21M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ARCA üzrə dövriyyədə olan təklif 277,33M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,57M təşkil edir.

Legend of Arcadia (ARCA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Legend of Arcadia / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00030282483944454.
Son 30 gündə Legend of Arcadia / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0011741170.
Son 60 gündə Legend of Arcadia / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0012463079.
Son 90 gündə Legend of Arcadia / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,003499046181701567.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00030282483944454-2,55%
30 Gün$ -0,0011741170-10,14%
60 Gün$ -0,0012463079-10,77%
90 Gün$ -0,003499046181701567-23,22%

Legend of Arcadia (ARCA) Nədir?

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Legend of Arcadia (ARCA) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Legend of Arcadia Qiymət Proqnozu (USD)

Legend of Arcadia (ARCA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Legend of Arcadia (ARCA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Legend of Arcadia üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Legend of Arcadia qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ARCA Aktivindən Yerli Valyutalara

Legend of Arcadia (ARCA) Tokenomikası

Legend of Arcadia (ARCA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ARCA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Legend of Arcadia (ARCA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Legend of Arcadia (ARCA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ARCA qiyməti 0,01156924 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ARCA / USD cari qiyməti nədir?
ARCA / USD cari qiyməti $ 0,01156924 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Legend of Arcadia üçün bazar dəyəri nədir?
ARCA üçün bazar dəyəri $ 3,21M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ARCA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ARCA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 277,33M USD təşkil edir.
ARCA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ARCA ATH qiyməti olan 0,089965 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ARCA qiyməti (ATL) nədir?
ARCA ATL qiyməti olan 0,0104858 USD dəyərinə endi.
ARCA ticarət həcmi nədir?
ARCA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ARCA bu il daha da yüksələcək?
ARCA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ARCA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:43:21 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

