LOKA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

League of Kingdoms Qiyməti (LOKA)

$0,1036
League of Kingdoms (LOKA) Canlı Qiymət Qrafiki
League of Kingdoms (LOKA) Qiymət Məlumatları (USD)

$ 0,098911
$ 0,10545
$ 0,098911
$ 0,10545
$ 5,37
$ 0,04425999
League of Kingdoms (LOKA) canlı qiyməti $0,1036. LOKA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,098911 və ən yüksək $ 0,10545 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LOKA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 5,37, ən aşağı qiyməti isə $ 0,04425999 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LOKA son bir saat ərzində +0,88%, 24 saat ərzində -0,71% və son 7 gündə isə -5,98% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

League of Kingdoms (LOKA) Bazar Məlumatları

$ 4,72M

--
$ 52,20M
45,17M
500.000.000,0
League of Kingdoms üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,72M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LOKA üzrə dövriyyədə olan təklif 45,17M, ümumi təklif isə 500000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 52,20M təşkil edir.

League of Kingdoms (LOKA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində League of Kingdoms / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0007442655189718.
Son 30 gündə League of Kingdoms / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0292840940.
Son 60 gündə League of Kingdoms / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0385310259.
Son 90 gündə League of Kingdoms / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,21761047226197685.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0007442655189718-0,71%
30 Gün$ -0,0292840940-28,26%
60 Gün$ -0,0385310259-37,19%
90 Gün$ -0,21761047226197685-67,74%

League of Kingdoms (LOKA) Nədir?

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

League of Kingdoms (LOKA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

League of Kingdoms Qiymət Proqnozu (USD)

League of Kingdoms (LOKA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? League of Kingdoms (LOKA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? League of Kingdoms üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

League of Kingdoms qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LOKA Aktivindən Yerli Valyutalara

League of Kingdoms (LOKA) Tokenomikası

League of Kingdoms (LOKA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LOKA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: League of Kingdoms (LOKA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü League of Kingdoms (LOKA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LOKA qiyməti 0,1036 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LOKA / USD cari qiyməti nədir?
LOKA / USD cari qiyməti $ 0,1036 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
League of Kingdoms üçün bazar dəyəri nədir?
LOKA üçün bazar dəyəri $ 4,72M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LOKA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LOKA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 45,17M USD təşkil edir.
LOKA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LOKA ATH qiyməti olan 5,37 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LOKA qiyməti (ATL) nədir?
LOKA ATL qiyməti olan 0,04425999 USD dəyərinə endi.
LOKA ticarət həcmi nədir?
LOKA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
LOKA bu il daha da yüksələcək?
LOKA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LOKA qiymət proqnozuna baxın.
League of Kingdoms (LOKA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

