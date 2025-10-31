Bugünkü canlı Law Service Token qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LST / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LST qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Law Service Token qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LST / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LST qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Law Service Token Qiyməti (LST)

Siyahıya alınmadı

1 LST / USD Canlı Qiyməti:

$0,000125
$0,000125$0,000125
0,00%1D
mexc
USD
Law Service Token (LST) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:45:35 (UTC+8)

Law Service Token (LST) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,154729
$ 0,154729$ 0,154729

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Law Service Token (LST) canlı qiyməti --. LST son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LST üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,154729, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LST son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Law Service Token (LST) Bazar Məlumatları

$ 25,00K
$ 25,00K$ 25,00K

--
----

$ 125,00K
$ 125,00K$ 125,00K

200,00M
200,00M 200,00M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Law Service Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 25,00K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LST üzrə dövriyyədə olan təklif 200,00M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 125,00K təşkil edir.

Law Service Token (LST) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Law Service Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Law Service Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Law Service Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Law Service Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 00,00%
60 Gün$ 00,00%
90 Gün$ 0--

Law Service Token (LST) Nədir?

Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms.

All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026.

By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.

Law Service Token (LST) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Law Service Token Qiymət Proqnozu (USD)

Law Service Token (LST) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Law Service Token (LST) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Law Service Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Law Service Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LST Aktivindən Yerli Valyutalara

Law Service Token (LST) Tokenomikası

Law Service Token (LST) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LST tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Law Service Token (LST) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Law Service Token (LST) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LST qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LST / USD cari qiyməti nədir?
LST / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Law Service Token üçün bazar dəyəri nədir?
LST üçün bazar dəyəri $ 25,00K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LST aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LST aktivinin dövriyyədə olan təklifi 200,00M USD təşkil edir.
LST üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LST ATH qiyməti olan 0,154729 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LST qiyməti (ATL) nədir?
LST ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
LST ticarət həcmi nədir?
LST üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
LST bu il daha da yüksələcək?
LST bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LST qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:45:35 (UTC+8)

Law Service Token (LST) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

