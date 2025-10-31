Bugünkü canlı Launchium qiyməti 0,00001799 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LNCHM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LNCHM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Launchium qiyməti 0,00001799 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LNCHM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LNCHM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

1 LNCHM / USD Canlı Qiyməti:

+21,60%1D
Launchium (LNCHM) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:45:27 (UTC+8)

Launchium (LNCHM) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,78%

+21,65%

+10,60%

+10,60%

Launchium (LNCHM) canlı qiyməti $0,00001799. LNCHM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00001441 və ən yüksək $ 0,00001788 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LNCHM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00025703, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00001441 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LNCHM son bir saat ərzində +0,78%, 24 saat ərzində +21,65% və son 7 gündə isə +10,60% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Launchium (LNCHM) Bazar Məlumatları

--
----

Launchium üzrə cari Bazar Dəyəri $ 16,80K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LNCHM üzrə dövriyyədə olan təklif 933,95M, ümumi təklif isə 933946118.2794385 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 16,80K təşkil edir.

Launchium (LNCHM) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Launchium / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Launchium / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000094438.
Son 60 gündə Launchium / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000140750.
Son 90 gündə Launchium / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00009811973506614608.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+21,65%
30 Gün$ -0,0000094438-52,49%
60 Gün$ -0,0000140750-78,23%
90 Gün$ -0,00009811973506614608-84,50%

Launchium (LNCHM) Nədir?

What is Launchium? Launchium is the world's first cross-platform social token launchpad. The project provides a platform that enables anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token. Core Concept

Slogan: "Your Idea, Your Coin" Purpose: Enable anyone to tokenize their ideas Goal: Democratize token launches and make them accessible to everyone

Key Features

Quick Token Launch: Launch a token in just 60 seconds Low Cost: Token launch costs approximately $0.01 Solana-Based: Built on Solana blockchain for fast and low-cost transactions Social-Focused: Specifically designed for content creators and communities

Platform Details

Token Supply: 1 Billion LNCHM tokens Success Rate: 5-10% (projected) Cross-Platform: Ability to work across different platforms

Use Cases

Content creators launching their own tokens Communities creating their own economies Projects raising funds quickly and easily Developing social token economies

In summary, Launchium is a Solana-based social token launchpad platform that allows anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Launchium (LNCHM) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Launchium Qiymət Proqnozu (USD)

Launchium (LNCHM) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Launchium (LNCHM) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Launchium üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Launchium qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LNCHM Aktivindən Yerli Valyutalara

Launchium (LNCHM) Tokenomikası

Launchium (LNCHM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LNCHM tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Launchium (LNCHM) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Launchium (LNCHM) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LNCHM qiyməti 0,00001799 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LNCHM / USD cari qiyməti nədir?
LNCHM / USD cari qiyməti $ 0,00001799 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Launchium üçün bazar dəyəri nədir?
LNCHM üçün bazar dəyəri $ 16,80K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LNCHM aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LNCHM aktivinin dövriyyədə olan təklifi 933,95M USD təşkil edir.
LNCHM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LNCHM ATH qiyməti olan 0,00025703 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LNCHM qiyməti (ATL) nədir?
LNCHM ATL qiyməti olan 0,00001441 USD dəyərinə endi.
LNCHM ticarət həcmi nədir?
LNCHM üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
LNCHM bu il daha da yüksələcək?
LNCHM bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LNCHM qiymət proqnozuna baxın.
Launchium (LNCHM) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

