Bugünkü canlı LAMA Trust Coin V2 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VLAMA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VLAMA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00097108
$0,00097108$0,00097108
-12,50%1D
USD
LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:42:16 (UTC+8)

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0,00110999
$ 0,00110999$ 0,00110999
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00110999
$ 0,00110999$ 0,00110999

$ 0,00509577
$ 0,00509577$ 0,00509577

$ 0
$ 0$ 0

+0,38%

-12,51%

-5,92%

-5,92%

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) canlı qiyməti --. VLAMA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0,00110999 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VLAMA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00509577, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VLAMA son bir saat ərzində +0,38%, 24 saat ərzində -12,51% və son 7 gündə isə -5,92% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Bazar Məlumatları

$ 193,83K
$ 193,83K$ 193,83K

--
----

$ 193,83K
$ 193,83K$ 193,83K

199,61M
199,61M 199,61M

199.607.035,90887284
199.607.035,90887284 199.607.035,90887284

LAMA Trust Coin V2 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 193,83K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VLAMA üzrə dövriyyədə olan təklif 199,61M, ümumi təklif isə 199607035.90887284 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 193,83K təşkil edir.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində LAMA Trust Coin V2 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000138909415543775.
Son 30 gündə LAMA Trust Coin V2 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə LAMA Trust Coin V2 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə LAMA Trust Coin V2 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000138909415543775-12,51%
30 Gün$ 0-32,10%
60 Gün$ 0-74,61%
90 Gün$ 0--

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Nədir?

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

LAMA Trust Coin V2 Qiymət Proqnozu (USD)

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? LAMA Trust Coin V2 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

LAMA Trust Coin V2 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VLAMA Aktivindən Yerli Valyutalara

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Tokenomikası

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VLAMA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VLAMA qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VLAMA / USD cari qiyməti nədir?
VLAMA / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
LAMA Trust Coin V2 üçün bazar dəyəri nədir?
VLAMA üçün bazar dəyəri $ 193,83K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VLAMA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VLAMA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 199,61M USD təşkil edir.
VLAMA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VLAMA ATH qiyməti olan 0,00509577 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VLAMA qiyməti (ATL) nədir?
VLAMA ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
VLAMA ticarət həcmi nədir?
VLAMA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VLAMA bu il daha da yüksələcək?
VLAMA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VLAMA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:42:16 (UTC+8)

