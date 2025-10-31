Bugünkü canlı Lair qiyməti 0,00231914 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LAIR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LAIR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Lair qiyməti 0,00231914 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LAIR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LAIR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

LAIR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:42:09 (UTC+8)

Lair (LAIR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00222034
$ 0,00222034$ 0,00222034
24 saat Aşağı
$ 0,00247406
$ 0,00247406$ 0,00247406
24 saat Yüksək

$ 0,00222034
$ 0,00222034$ 0,00222034

$ 0,00247406
$ 0,00247406$ 0,00247406

$ 0,04308942
$ 0,04308942$ 0,04308942

$ 0,00147727
$ 0,00147727$ 0,00147727

+0,36%

-3,97%

+30,50%

+30,50%

Lair (LAIR) canlı qiyməti $0,00231914. LAIR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00222034 və ən yüksək $ 0,00247406 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LAIR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04308942, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00147727 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LAIR son bir saat ərzində +0,36%, 24 saat ərzində -3,97% və son 7 gündə isə +30,50% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Lair (LAIR) Bazar Məlumatları

$ 1,31M
$ 1,31M$ 1,31M

--
----

$ 2,32M
$ 2,32M$ 2,32M

563,52M
563,52M 563,52M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Lair üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,31M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LAIR üzrə dövriyyədə olan təklif 563,52M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,32M təşkil edir.

Lair (LAIR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Lair / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Lair / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0011650758.
Son 60 gündə Lair / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0017594603.
Son 90 gündə Lair / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,011445638913084015.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,97%
30 Gün$ -0,0011650758-50,23%
60 Gün$ -0,0017594603-75,86%
90 Gün$ -0,011445638913084015-83,15%

Lair (LAIR) Nədir?

Lair Finance is a crosschain restaking platform, connecting different ecosystems via Layerzero OFT and Lair's unique staking rewards distribution system. Lair started from Kaia chain and is expanding to prominent layer 1 EVM compatible blockchains like Berachain, Story, Injective, and Somnia.

Lair's first restaking product integrates 3M+ web2 users on LINE messenger with Kaia chain via collaboration with the top LINE games. Lair services its own mini game on LINE dApp portal which has 1M+ users.

Rəsmi Veb-sayt

Rəsmi Veb-sayt

Lair Qiymət Proqnozu (USD)

Lair (LAIR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Lair (LAIR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Lair üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Lair qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LAIR Aktivindən Yerli Valyutalara

Lair (LAIR) Tokenomikası

Lair (LAIR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LAIR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Lair (LAIR) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Lair (LAIR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LAIR qiyməti 0,00231914 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LAIR / USD cari qiyməti nədir?
LAIR / USD cari qiyməti $ 0,00231914 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Lair üçün bazar dəyəri nədir?
LAIR üçün bazar dəyəri $ 1,31M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LAIR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LAIR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 563,52M USD təşkil edir.
LAIR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LAIR ATH qiyməti olan 0,04308942 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LAIR qiyməti (ATL) nədir?
LAIR ATL qiyməti olan 0,00147727 USD dəyərinə endi.
LAIR ticarət həcmi nədir?
LAIR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
LAIR bu il daha da yüksələcək?
LAIR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LAIR qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:42:09 (UTC+8)

Lair (LAIR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

