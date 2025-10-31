Bugünkü canlı Kylo The Doge qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KYLO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KYLO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Kylo The Doge qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KYLO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KYLO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

KYLO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KYLO Qiymət Məlumatları

KYLO Rəsmi Veb-saytı

KYLO Tokenomikası

KYLO Qiymət Proqnozu

Kylo The Doge Logosu

Kylo The Doge Qiyməti (KYLO)

Siyahıya alınmadı

1 KYLO / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-0,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Kylo The Doge (KYLO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:45:06 (UTC+8)

Kylo The Doge (KYLO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,10%

-3,37%

-3,37%

Kylo The Doge (KYLO) canlı qiyməti --. KYLO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KYLO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KYLO son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -0,10% və son 7 gündə isə -3,37% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Kylo The Doge (KYLO) Bazar Məlumatları

$ 20,86K
$ 20,86K$ 20,86K

--
----

$ 20,86K
$ 20,86K$ 20,86K

420,69B
420,69B 420,69B

420.690.000.000,0
420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Kylo The Doge üzrə cari Bazar Dəyəri $ 20,86K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KYLO üzrə dövriyyədə olan təklif 420,69B, ümumi təklif isə 420690000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 20,86K təşkil edir.

Kylo The Doge (KYLO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Kylo The Doge / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Kylo The Doge / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Kylo The Doge / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Kylo The Doge / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,10%
30 Gün$ 0-5,53%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Kylo The Doge (KYLO) Nədir?

Kylo the Doge is a famous Shiba Inu known for his hilarious squeaks, dramatic reactions, and expressive face. He rose to fame on TikTok, gaining over 4 million followers and 150 million likes with funny videos of him “playing dead,” reacting to “betrayals,” and jumping through hoops. His exaggerated expressions and high-pitched squeals perfectly capture the quirky charm of Shiba Inus, making him a fan favorite. Kylo is also popular on Instagram and YouTube, where he continues to entertain a growing audience with his cartoon-like personality and lovable antics.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Kylo The Doge (KYLO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Kylo The Doge Qiymət Proqnozu (USD)

Kylo The Doge (KYLO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Kylo The Doge (KYLO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Kylo The Doge üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Kylo The Doge qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KYLO Aktivindən Yerli Valyutalara

Kylo The Doge (KYLO) Tokenomikası

Kylo The Doge (KYLO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KYLO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Kylo The Doge (KYLO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Kylo The Doge (KYLO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KYLO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KYLO / USD cari qiyməti nədir?
KYLO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Kylo The Doge üçün bazar dəyəri nədir?
KYLO üçün bazar dəyəri $ 20,86K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KYLO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KYLO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 420,69B USD təşkil edir.
KYLO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KYLO ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KYLO qiyməti (ATL) nədir?
KYLO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
KYLO ticarət həcmi nədir?
KYLO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KYLO bu il daha da yüksələcək?
KYLO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KYLO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:45:06 (UTC+8)

Kylo The Doge (KYLO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

