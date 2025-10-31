Bugünkü canlı Krypto Cock qiyməti 0.00020153 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COCK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COCK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Krypto Cock qiyməti 0.00020153 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COCK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COCK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Krypto Cock Qiyməti (COCK)

Siyahıya alınmadı

1 COCK / USD Canlı Qiyməti:

$0.00020187
-1.00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Krypto Cock (COCK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:41:11 (UTC+8)

Krypto Cock (COCK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.00019322
24 saat Aşağı
$ 0.00020932
24 saat Yüksək

$ 0.00019322
$ 0.00020932
$ 0.00033393
$ 0.00019322
-0.53%

-0.95%

-1.91%

-1.91%

Krypto Cock (COCK) canlı qiyməti $0.00020153. COCK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.00019322 və ən yüksək $ 0.00020932 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. COCK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.00033393, ən aşağı qiyməti isə $ 0.00019322 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, COCK son bir saat ərzində -0.53%, 24 saat ərzində -0.95% və son 7 gündə isə -1.91% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Krypto Cock (COCK) Bazar Məlumatları

$ 201.58K
--
$ 201.58K
1.00B
1,000,000,000.0
Krypto Cock üzrə cari Bazar Dəyəri $ 201.58K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. COCK üzrə dövriyyədə olan təklif 1.00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 201.58K təşkil edir.

Krypto Cock (COCK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Krypto Cock / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Krypto Cock / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0000290916.
Son 60 gündə Krypto Cock / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Krypto Cock / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0.95%
30 Gün$ -0.0000290916-14.43%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Krypto Cock (COCK) Nədir?

Krypto Cock is a meme-powered crypto project with real onchain utility. Born from the lessons of past market cycles, $COCK blends humor, culture, and technology to create a unique community-driven ecosystem.

The project is focused on: • Building lightweight mini-apps for Farcaster and other onchain platforms • Developing an engaged, growing community • Delivering consistent, high-quality content • Offering practical onchain tools and experiences • Led by a team with years of crypto and product experience

$COCK aims to make the crypto experience more fun, accessible, and connected, without sacrificing purpose or quality.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Krypto Cock (COCK) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Krypto Cock Qiymət Proqnozu (USD)

Krypto Cock (COCK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Krypto Cock (COCK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Krypto Cock üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Krypto Cock qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

COCK Aktivindən Yerli Valyutalara

Krypto Cock (COCK) Tokenomikası

Krypto Cock (COCK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. COCK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Krypto Cock (COCK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Krypto Cock (COCK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı COCK qiyməti 0.00020153 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
COCK / USD cari qiyməti nədir?
COCK / USD cari qiyməti $ 0.00020153 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Krypto Cock üçün bazar dəyəri nədir?
COCK üçün bazar dəyəri $ 201.58K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
COCK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
COCK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1.00B USD təşkil edir.
COCK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
COCK ATH qiyməti olan 0.00033393 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı COCK qiyməti (ATL) nədir?
COCK ATL qiyməti olan 0.00019322 USD dəyərinə endi.
COCK ticarət həcmi nədir?
COCK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
COCK bu il daha da yüksələcək?
COCK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün COCK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:41:11 (UTC+8)

Krypto Cock (COCK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

