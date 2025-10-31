Bugünkü canlı Koyo qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KOY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KOY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Koyo qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KOY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KOY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

KOY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KOY Qiymət Məlumatları

KOY Rəsmi Veb-saytı

KOY Tokenomikası

KOY Qiymət Proqnozu

Koyo Logosu

Koyo Qiyməti (KOY)

Siyahıya alınmadı

1 KOY / USD Canlı Qiyməti:

$0,00032517
$0,00032517$0,00032517
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Koyo (KOY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:41:03 (UTC+8)

Koyo (KOY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02352792
$ 0,02352792$ 0,02352792

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9,24%

+9,24%

Koyo (KOY) canlı qiyməti --. KOY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KOY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,02352792, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KOY son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +9,24% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Koyo (KOY) Bazar Məlumatları

$ 171,40K
$ 171,40K$ 171,40K

--
----

$ 182,92K
$ 182,92K$ 182,92K

527,10M
527,10M 527,10M

562.535.613,3139977
562.535.613,3139977 562.535.613,3139977

Koyo üzrə cari Bazar Dəyəri $ 171,40K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KOY üzrə dövriyyədə olan təklif 527,10M, ümumi təklif isə 562535613.3139977 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 182,92K təşkil edir.

Koyo (KOY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Koyo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Koyo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Koyo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Koyo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0+0,20%
60 Gün$ 0-21,16%
90 Gün$ 0--

Koyo (KOY) Nədir?

Koyo Token is a decentralized finance (DeFi) project built on the Ethereum blockchain. The project's goal is to provide a platform where users can access various financial services, including lending, borrowing, and staking, in a secure and decentralized manner.

The Koyo Token is the native cryptocurrency of the platform, and it serves as a means of payment for accessing the different financial services on the platform. The token is ERC-20 compliant, meaning that it can be stored in any ERC-20 compatible wallet and traded on any ERC-20 compatible exchange.

One of the unique features of Koyo Token is its decentralized governance model. The project is governed by a decentralized autonomous organization (DAO) that is composed of Koyo Token holders. The DAO allows token holders to participate in the decision-making process of the project, such as voting on proposals for platform upgrades, changes to the tokenomics, and more.

The Koyo Token platform also provides users with the opportunity to earn rewards through staking. Staking involves holding a certain amount of Koyo Tokens in a wallet for a specified period, in exchange for earning rewards in the form of more Koyo Tokens.

Overall, Koyo Token aims to provide a secure and transparent financial ecosystem that empowers users to take control of their finances and participate in the governance of the platform.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Koyo (KOY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Koyo Qiymət Proqnozu (USD)

Koyo (KOY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Koyo (KOY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Koyo üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Koyo qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KOY Aktivindən Yerli Valyutalara

Koyo (KOY) Tokenomikası

Koyo (KOY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KOY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Koyo (KOY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Koyo (KOY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KOY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KOY / USD cari qiyməti nədir?
KOY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Koyo üçün bazar dəyəri nədir?
KOY üçün bazar dəyəri $ 171,40K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KOY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KOY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 527,10M USD təşkil edir.
KOY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KOY ATH qiyməti olan 0,02352792 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KOY qiyməti (ATL) nədir?
KOY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
KOY ticarət həcmi nədir?
KOY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KOY bu il daha da yüksələcək?
KOY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KOY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:41:03 (UTC+8)

Koyo (KOY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

