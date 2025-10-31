Bugünkü canlı Kovu qiyməti 0,00000672 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində $KOVU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də $KOVU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Kovu qiyməti 0,00000672 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində $KOVU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də $KOVU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$KOVU Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

Kovu Qiyməti ($KOVU)

1 $KOVU / USD Canlı Qiyməti:

-4,40%1D
Kovu ($KOVU) Canlı Qiymət Qrafiki
Kovu ($KOVU) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-4,47%

-10,44%

-10,44%

Kovu ($KOVU) canlı qiyməti $0,00000672. $KOVU son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00000664 və ən yüksək $ 0,00000709 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. $KOVU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00068214, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000664 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, $KOVU son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -4,47% və son 7 gündə isə -10,44% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Kovu ($KOVU) Bazar Məlumatları

Kovu üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,72K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. $KOVU üzrə dövriyyədə olan təklif 999,94M, ümumi təklif isə 999938324.570976 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,72K təşkil edir.

Kovu ($KOVU) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Kovu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Kovu / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000060569.
Son 60 gündə Kovu / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000065431.
Son 90 gündə Kovu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,47%
30 Gün$ -0,0000060569-90,13%
60 Gün$ -0,0000065431-97,36%
90 Gün$ 0--

Kovu ($KOVU) Nədir?

Kovu is a Viral Red Siberian Husky. He has over 1.5M followers across socials and 66.5M likes on TikTok. His top 3 videos have 160M+, 40M+, and 40M+ views, respectively.

He's gone viral for various reasons including wearing human clothes and posing like a human. He's also been posted by large accounts including Travis Scott.

Kovu's owner has onboarded by team and committed to support the project and create new content. Kovu tokens have spawned previously but this is the first time a token has been backed by his owner. The contract address is posted in his TikTok bio.

Kovu ($KOVU) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Kovu Qiymət Proqnozu (USD)

Kovu ($KOVU) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Kovu ($KOVU) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Kovu üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Kovu qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

$KOVU Aktivindən Yerli Valyutalara

Kovu ($KOVU) Tokenomikası

Kovu ($KOVU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. $KOVU tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Kovu ($KOVU) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Kovu ($KOVU) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı $KOVU qiyməti 0,00000672 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
$KOVU / USD cari qiyməti nədir?
$KOVU / USD cari qiyməti $ 0,00000672 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Kovu üçün bazar dəyəri nədir?
$KOVU üçün bazar dəyəri $ 6,72K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
$KOVU aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
$KOVU aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,94M USD təşkil edir.
$KOVU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
$KOVU ATH qiyməti olan 0,00068214 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı $KOVU qiyməti (ATL) nədir?
$KOVU ATL qiyməti olan 0,00000664 USD dəyərinə endi.
$KOVU ticarət həcmi nədir?
$KOVU üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
$KOVU bu il daha da yüksələcək?
$KOVU bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün $KOVU qiymət proqnozuna baxın.
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilən və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

