Bugünkü canlı Koro Go qiyməti 0,00038285 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KORO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KORO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

KORO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KORO Qiymət Məlumatları

KORO Rəsmi Veb-saytı

KORO Tokenomikası

KORO Qiymət Proqnozu

Koro Go Logosu

Koro Go Qiyməti (KORO)

1 KORO / USD Canlı Qiyməti:

$0,00038264
$0,00038264
+28,70%1D
Koro Go (KORO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:45:09 (UTC+8)

Koro Go (KORO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00029086
$ 0,00029086
24 saat Aşağı
$ 0,0003836
$ 0,0003836
24 saat Yüksək

$ 0,00029086
$ 0,00029086

$ 0,0003836
$ 0,0003836

$ 0,00323435
$ 0,00323435

$ 0,00005335
$ 0,00005335

+0,51%

+28,63%

+44,36%

+44,36%

Koro Go (KORO) canlı qiyməti $0,00038285. KORO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00029086 və ən yüksək $ 0,0003836 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KORO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00323435, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00005335 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KORO son bir saat ərzində +0,51%, 24 saat ərzində +28,63% və son 7 gündə isə +44,36% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Koro Go (KORO) Bazar Məlumatları

$ 38,35K
$ 38,35K

--
--

$ 38,35K
$ 38,35K

100,00M
100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0

Koro Go üzrə cari Bazar Dəyəri $ 38,35K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KORO üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 38,35K təşkil edir.

Koro Go (KORO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Koro Go / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Koro Go / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0002323798.
Son 60 gündə Koro Go / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0013460422.
Son 90 gündə Koro Go / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00025738851530629754.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+28,63%
30 Gün$ +0,0002323798+60,70%
60 Gün$ +0,0013460422+351,58%
90 Gün$ +0,00025738851530629754+205,15%

Koro Go (KORO) Nədir?

KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Koro Go (KORO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Koro Go Qiymət Proqnozu (USD)

Koro Go (KORO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Koro Go (KORO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Koro Go üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Koro Go qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KORO Aktivindən Yerli Valyutalara

Koro Go (KORO) Tokenomikası

Koro Go (KORO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KORO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Koro Go (KORO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Koro Go (KORO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KORO qiyməti 0,00038285 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KORO / USD cari qiyməti nədir?
KORO / USD cari qiyməti $ 0,00038285 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Koro Go üçün bazar dəyəri nədir?
KORO üçün bazar dəyəri $ 38,35K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KORO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KORO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
KORO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KORO ATH qiyməti olan 0,00323435 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KORO qiyməti (ATL) nədir?
KORO ATL qiyməti olan 0,00005335 USD dəyərinə endi.
KORO ticarət həcmi nədir?
KORO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KORO bu il daha da yüksələcək?
KORO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KORO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:45:09 (UTC+8)

