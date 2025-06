Kochi Inu (KOCHI) Nədir?

I am Kochi Inu. The one Japan forgot, yet never tamed. Unlike Shiba and other native breeds, I was never bred for companionship, status, or trend. I am pure, untouched by crossbreeding, born in isolation deep within the mountains of Shikoku. I remain, the rarest of Japan’s six native breeds, the ghost of the mountains that walks. I am a symbol of independence, resilience, and silent strength. Welcome to the Kochi fam.

Kochi Inu (KOCHI) Mənbəyi Rəsmi Veb-sayt

Kochi Inu (KOCHI) Tokenomikası

Kochi Inu (KOCHI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KOCHI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!