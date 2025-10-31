Bugünkü canlı Kobe the Shiba Inu qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KOBE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KOBE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Kobe the Shiba Inu qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KOBE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KOBE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

KOBE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KOBE Qiymət Məlumatları

KOBE Rəsmi Veb-saytı

KOBE Tokenomikası

KOBE Qiymət Proqnozu

Kobe the Shiba Inu Logosu

Kobe the Shiba Inu Qiyməti (KOBE)

Siyahıya alınmadı

1 KOBE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Kobe the Shiba Inu (KOBE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:44:21 (UTC+8)

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,206835
$ 0,206835$ 0,206835

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Kobe the Shiba Inu (KOBE) canlı qiyməti --. KOBE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KOBE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,206835, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KOBE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Bazar Məlumatları

$ 6,64K
$ 6,64K$ 6,64K

--
----

$ 6,64K
$ 6,64K$ 6,64K

100,00M
100,00M 100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Kobe the Shiba Inu üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,64K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KOBE üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,64K təşkil edir.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Kobe the Shiba Inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Kobe the Shiba Inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Kobe the Shiba Inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Kobe the Shiba Inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0+35,95%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Nədir?

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters)

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Kobe the Shiba Inu Qiymət Proqnozu (USD)

Kobe the Shiba Inu (KOBE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Kobe the Shiba Inu (KOBE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Kobe the Shiba Inu üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Kobe the Shiba Inu qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KOBE Aktivindən Yerli Valyutalara

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Tokenomikası

Kobe the Shiba Inu (KOBE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KOBE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Kobe the Shiba Inu (KOBE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Kobe the Shiba Inu (KOBE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KOBE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KOBE / USD cari qiyməti nədir?
KOBE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Kobe the Shiba Inu üçün bazar dəyəri nədir?
KOBE üçün bazar dəyəri $ 6,64K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KOBE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KOBE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
KOBE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KOBE ATH qiyməti olan 0,206835 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KOBE qiyməti (ATL) nədir?
KOBE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
KOBE ticarət həcmi nədir?
KOBE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KOBE bu il daha da yüksələcək?
KOBE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KOBE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:44:21 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

