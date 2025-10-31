Bugünkü canlı KlimaDAO qiyməti 0,131212 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KLIMA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KLIMA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı KlimaDAO qiyməti 0,131212 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KLIMA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KLIMA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

KLIMA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KLIMA Qiymət Məlumatları

KLIMA Whitepaper

KLIMA Rəsmi Veb-saytı

KLIMA Tokenomikası

KLIMA Qiymət Proqnozu

KlimaDAO Logosu

KlimaDAO Qiyməti (KLIMA)

Siyahıya alınmadı

1 KLIMA / USD Canlı Qiyməti:

$0,131212
-3,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
KlimaDAO (KLIMA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:40:21 (UTC+8)

KlimaDAO (KLIMA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,122024
24 saat Aşağı
$ 0,136878
24 saat Yüksək

$ 0,122024
$ 0,136878
$ 3.777,3
$ 0,111333
-0,04%

-3,74%

-8,42%

-8,42%

KlimaDAO (KLIMA) canlı qiyməti $0,131212. KLIMA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,122024 və ən yüksək $ 0,136878 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KLIMA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 3.777,3, ən aşağı qiyməti isə $ 0,111333 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KLIMA son bir saat ərzində -0,04%, 24 saat ərzində -3,74% və son 7 gündə isə -8,42% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

KlimaDAO (KLIMA) Bazar Məlumatları

$ 839,39K
--
$ 839,39K
6,40M
6.397.239,313426201
KlimaDAO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 839,39K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KLIMA üzrə dövriyyədə olan təklif 6,40M, ümumi təklif isə 6397239.313426201 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 839,39K təşkil edir.

KlimaDAO (KLIMA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində KlimaDAO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0051020090702228.
Son 30 gündə KlimaDAO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0629458603.
Son 60 gündə KlimaDAO / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0182610233.
Son 90 gündə KlimaDAO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00320205176598262.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0051020090702228-3,74%
30 Gün$ -0,0629458603-47,97%
60 Gün$ +0,0182610233+13,92%
90 Gün$ -0,00320205176598262-2,38%

KlimaDAO (KLIMA) Nədir?

What Is KlimaDAO? KlimaDAO is building the infrastructure for a transparent, neutral, and public Digital Carbon Market to accelerate climate finance on a global scale.

In 2022, KlimaDAO traded over $4 billion worth of carbon credit trade while growing treasury assets to over $100 million.

Who uses KlimaDAO? As the base layer infrastructure for the Digital Carbon Market, KlimaDAO powers platforms such as Carbonmark, the universal carbon market, and works with organizations such as Polygon, Circle, and the Liechtenstein Bankers Association to help organizations such as airlines, auto companies, banks, Web3 projects, and individuals such as Mark Cuban to meet their sustainability goals.

A brief history of KlimaDAO KlimaDAO was founded in 2021 by a group of individuals from three competing organizations who had been working to solve market failures in the traditional Voluntary Carbon Market. These founding Core contributors aimed to unite their diverse experience – in carbon markets, technology, and business strategy and execution – as part of a single mission, in order to solve bottlenecks in scaling climate finance globally.

KlimaDAO has since grown to assemble the talents of over 50 contributors, and over 100,000 KLIMA token holders.

In 2022 KlimaDAO launched its carbon retirement aggregator, enabling individuals and organizations to permissionlessly offset their carbon footprints. One of its landmark early users was the Polygon Network, which used KlimaDAO’s infrastructure to retire over 100,000 digital carbon credits to go carbon neutral. Brands such as Instagram, Nike, and Bentley chose to build with Polygon due to its leadership in sustainability.

In March 2023 Carbonmark launched as the go-to platform for acquiring, trading, and retiring digital carbon. Carbonmark offers a seamless ‘Web 2.5’ user experience, enabling institutional access to tens of millions of carbon credits, and to KlimaDAO’s digital carbon infrastructure, without additional fees.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

KlimaDAO (KLIMA) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

KlimaDAO Qiymət Proqnozu (USD)

KlimaDAO (KLIMA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? KlimaDAO (KLIMA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? KlimaDAO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

KlimaDAO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KLIMA Aktivindən Yerli Valyutalara

KlimaDAO (KLIMA) Tokenomikası

KlimaDAO (KLIMA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KLIMA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: KlimaDAO (KLIMA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü KlimaDAO (KLIMA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KLIMA qiyməti 0,131212 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KLIMA / USD cari qiyməti nədir?
KLIMA / USD cari qiyməti $ 0,131212 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
KlimaDAO üçün bazar dəyəri nədir?
KLIMA üçün bazar dəyəri $ 839,39K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KLIMA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KLIMA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 6,40M USD təşkil edir.
KLIMA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KLIMA ATH qiyməti olan 3.777,3 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KLIMA qiyməti (ATL) nədir?
KLIMA ATL qiyməti olan 0,111333 USD dəyərinə endi.
KLIMA ticarət həcmi nədir?
KLIMA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KLIMA bu il daha da yüksələcək?
KLIMA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KLIMA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:40:21 (UTC+8)

KlimaDAO (KLIMA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

