kittyspin Qiyməti (KS)
Bugün üçün canlı kittyspin (KS) qiyməti 0 USD. Mövcud bazar dəyəri $ 35.33K USD. KS / USD qiyməti real vaxtda yenilənir.
kittyspin Açar Bazar Performansı:
- 24 saatlıq ticarət həcmi -- USD
- Gün ərzindəki kittyspin qiymət dəyişikliyi -1.67%
- Dövrdə olan təklif: 999.62M USD.
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Bu gün ərzində kittyspin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə kittyspin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə kittyspin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə kittyspin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-1.67%
|30 Gün
|$ 0
|+3.09%
|60 Gün
|$ 0
|-49.30%
|90 Gün
|$ 0
|--
kittyspin üzrə ən son qiymət analizini kəşf edin: 24 saat Aşağı və Yüksək, Bütün Zamanların Ən Yüksəyi və gündəlik dəyişikliklər:
-0.50%
-1.67%
+18.33%
Bazar statistikalarına nəzər salaq: bazar dəyəri, 24 saatlıq həcm və təklif:
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