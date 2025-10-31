Bugünkü canlı KITO qiyməti 0,00024881 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KITO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KITO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı KITO qiyməti 0,00024881 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KITO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KITO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

KITO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KITO Qiymət Məlumatları

KITO Rəsmi Veb-saytı

KITO Tokenomikası

KITO Qiymət Proqnozu

KITO Qiyməti (KITO)

1 KITO / USD Canlı Qiyməti:

$0,00024881
$0,00024881$0,00024881
+23,90%1D
KITO (KITO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:39:27 (UTC+8)

KITO (KITO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00019267
$ 0,00019267$ 0,00019267
24 saat Aşağı
$ 0,00029992
$ 0,00029992$ 0,00029992
24 saat Yüksək

$ 0,00019267
$ 0,00019267$ 0,00019267

$ 0,00029992
$ 0,00029992$ 0,00029992

$ 0,00029992
$ 0,00029992$ 0,00029992

$ 0,0000344
$ 0,0000344$ 0,0000344

-2,36%

+23,90%

+59,84%

+59,84%

KITO (KITO) canlı qiyməti $0,00024881. KITO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00019267 və ən yüksək $ 0,00029992 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KITO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00029992, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0000344 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KITO son bir saat ərzində -2,36%, 24 saat ərzində +23,90% və son 7 gündə isə +59,84% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

KITO (KITO) Bazar Məlumatları

$ 242,55K
$ 242,55K$ 242,55K

--
----

$ 242,55K
$ 242,55K$ 242,55K

975,26M
975,26M 975,26M

975.263.103,97
975.263.103,97 975.263.103,97

KITO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 242,55K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KITO üzrə dövriyyədə olan təklif 975,26M, ümumi təklif isə 975263103.97 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 242,55K təşkil edir.

KITO (KITO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində KITO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə KITO / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0002063589.
Son 60 gündə KITO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə KITO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+23,90%
30 Gün$ +0,0002063589+82,94%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

KITO (KITO) Nədir?

KITO is a community-driven memecoin built on the TON blockchain, created to showcase the power of organic growth through design, content, and collective effort. Its purpose is to unite holders around a cultural narrative rather than simple speculation. KITO represents a movement that blends creativity, community engagement, and blockchain adoption in the meme sector, aiming to become one of the defining cultural assets of TON.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

KITO (KITO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

KITO Qiymət Proqnozu (USD)

KITO (KITO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? KITO (KITO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? KITO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

KITO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KITO Aktivindən Yerli Valyutalara

KITO (KITO) Tokenomikası

KITO (KITO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KITO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: KITO (KITO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü KITO (KITO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KITO qiyməti 0,00024881 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KITO / USD cari qiyməti nədir?
KITO / USD cari qiyməti $ 0,00024881 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
KITO üçün bazar dəyəri nədir?
KITO üçün bazar dəyəri $ 242,55K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KITO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KITO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 975,26M USD təşkil edir.
KITO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KITO ATH qiyməti olan 0,00029992 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KITO qiyməti (ATL) nədir?
KITO ATL qiyməti olan 0,0000344 USD dəyərinə endi.
KITO ticarət həcmi nədir?
KITO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KITO bu il daha da yüksələcək?
KITO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KITO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:39:27 (UTC+8)

KITO (KITO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

