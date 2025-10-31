Bugünkü canlı Kira AI qiyməti 0,00611688 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KIRA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KIRA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Kira AI qiyməti 0,00611688 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KIRA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KIRA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Kira AI Qiyməti (KIRA)

1 KIRA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00611688
$0,00611688$0,00611688
+2,90%1D
Kira AI (KIRA) Canlı Qiymət Qrafiki
Kira AI (KIRA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00594391
$ 0,00594391$ 0,00594391
24 saat Aşağı
$ 0,00612974
$ 0,00612974$ 0,00612974
24 saat Yüksək

$ 0,00594391
$ 0,00594391$ 0,00594391

$ 0,00612974
$ 0,00612974$ 0,00612974

$ 0,257228
$ 0,257228$ 0,257228

$ 0,00555229
$ 0,00555229$ 0,00555229

--

+2,91%

+5,76%

+5,76%

Kira AI (KIRA) canlı qiyməti $0,00611688. KIRA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00594391 və ən yüksək $ 0,00612974 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KIRA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,257228, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00555229 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KIRA son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində +2,91% və son 7 gündə isə +5,76% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Kira AI (KIRA) Bazar Məlumatları

$ 6,12K
$ 6,12K$ 6,12K

--
----

$ 6,12K
$ 6,12K$ 6,12K

1,00M
1,00M 1,00M

1.000.000,0
1.000.000,0 1.000.000,0

Kira AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,12K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KIRA üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00M, ümumi təklif isə 1000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,12K təşkil edir.

Kira AI (KIRA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Kira AI / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00017297.
Son 30 gündə Kira AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0007085646.
Son 60 gündə Kira AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0010177882.
Son 90 gündə Kira AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00017297+2,91%
30 Gün$ -0,0007085646-11,58%
60 Gün$ -0,0010177882-16,63%
90 Gün$ 0--

Kira AI (KIRA) Nədir?

KIRA: The Autonomous Execution Engine for Web3

Web3 isn’t just programmable anymore. It’s becoming sentient.

KIRA transforms user intent into live onchain execution. It understands prompts, routes capital, deploys contracts, manages timing, and protects trades through a unified autonomous engine built for the decentralized stack.

At its core, KIRA blends real-time market intelligence with smart automation. It validates trades before they happen, monitors gas conditions, adapts strategies mid-flow, and enables seamless execution across protocols and chains.

Autonomy isn’t coming. It’s already online

Kira AI (KIRA) Mənbəyi

Kira AI Qiymət Proqnozu (USD)

Kira AI (KIRA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Kira AI (KIRA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Kira AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Kira AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KIRA Aktivindən Yerli Valyutalara

Kira AI (KIRA) Tokenomikası

Kira AI (KIRA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KIRA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Kira AI (KIRA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Kira AI (KIRA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KIRA qiyməti 0,00611688 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KIRA / USD cari qiyməti nədir?
KIRA / USD cari qiyməti $ 0,00611688 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Kira AI üçün bazar dəyəri nədir?
KIRA üçün bazar dəyəri $ 6,12K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KIRA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KIRA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00M USD təşkil edir.
KIRA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KIRA ATH qiyməti olan 0,257228 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KIRA qiyməti (ATL) nədir?
KIRA ATL qiyməti olan 0,00555229 USD dəyərinə endi.
KIRA ticarət həcmi nədir?
KIRA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KIRA bu il daha da yüksələcək?
KIRA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KIRA qiymət proqnozuna baxın.
