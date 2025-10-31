Bugünkü canlı Kintsu Staked Hype qiyməti 44,83 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SHYPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SHYPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Kintsu Staked Hype qiyməti 44,83 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SHYPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SHYPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Kintsu Staked Hype Logosu

Kintsu Staked Hype Qiyməti (SHYPE)

Siyahıya alınmadı

1 SHYPE / USD Canlı Qiyməti:

$44,83
-5,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Kintsu Staked Hype (SHYPE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:39:20 (UTC+8)

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 42,79
24 saat Aşağı
$ 49,66
24 saat Yüksək

$ 42,79
$ 49,66
$ 53,2
$ 29,91
-0,96%

-5,43%

+14,00%

+14,00%

Kintsu Staked Hype (SHYPE) canlı qiyməti $44,83. SHYPE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 42,79 və ən yüksək $ 49,66 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SHYPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 53,2, ən aşağı qiyməti isə $ 29,91 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SHYPE son bir saat ərzində -0,96%, 24 saat ərzində -5,43% və son 7 gündə isə +14,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Bazar Məlumatları

$ 271,79K
--
$ 271,79K
6,06K
6.061,927336091552
Kintsu Staked Hype üzrə cari Bazar Dəyəri $ 271,79K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SHYPE üzrə dövriyyədə olan təklif 6,06K, ümumi təklif isə 6061.927336091552 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 271,79K təşkil edir.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Kintsu Staked Hype / USD qiymət dəyişikliyi $ -2,57419572269057.
Son 30 gündə Kintsu Staked Hype / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,2311345140.
Son 60 gündə Kintsu Staked Hype / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Kintsu Staked Hype / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -2,57419572269057-5,43%
30 Gün$ -0,2311345140-0,51%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Nədir?

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem.

Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer:

  • Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter.
  • sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.
  • This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Kintsu Staked Hype Qiymət Proqnozu (USD)

Kintsu Staked Hype (SHYPE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Kintsu Staked Hype (SHYPE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Kintsu Staked Hype üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Kintsu Staked Hype qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SHYPE Aktivindən Yerli Valyutalara

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Tokenomikası

Kintsu Staked Hype (SHYPE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SHYPE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Kintsu Staked Hype (SHYPE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Kintsu Staked Hype (SHYPE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SHYPE qiyməti 44,83 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SHYPE / USD cari qiyməti nədir?
SHYPE / USD cari qiyməti $ 44,83 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Kintsu Staked Hype üçün bazar dəyəri nədir?
SHYPE üçün bazar dəyəri $ 271,79K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SHYPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SHYPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 6,06K USD təşkil edir.
SHYPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SHYPE ATH qiyməti olan 53,2 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SHYPE qiyməti (ATL) nədir?
SHYPE ATL qiyməti olan 29,91 USD dəyərinə endi.
SHYPE ticarət həcmi nədir?
SHYPE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SHYPE bu il daha da yüksələcək?
SHYPE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SHYPE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:39:20 (UTC+8)

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

