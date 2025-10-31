Bugünkü canlı Kinetiq Staked HYPE qiyməti 45,34 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KHYPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KHYPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Kinetiq Staked HYPE qiyməti 45,34 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KHYPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KHYPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Kinetiq Staked HYPE Qiyməti (KHYPE)

1 KHYPE / USD Canlı Qiyməti:

$45,34
$45,34
-5,00%1D
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:38:53 (UTC+8)

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,48%

-5,10%

+12,33%

+12,33%

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) canlı qiyməti $45,34. KHYPE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 43,42 və ən yüksək $ 50,22 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KHYPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 59,44, ən aşağı qiyməti isə $ 29,77 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KHYPE son bir saat ərzində -0,48%, 24 saat ərzində -5,10% və son 7 gündə isə +12,33% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Bazar Məlumatları

--
----

Kinetiq Staked HYPE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,61B və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KHYPE üzrə dövriyyədə olan təklif 35,48M, ümumi təklif isə 35476123.61526506 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,61B təşkil edir.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Kinetiq Staked HYPE / USD qiymət dəyişikliyi $ -2,4378632933033.
Son 30 gündə Kinetiq Staked HYPE / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,2013685420.
Son 60 gündə Kinetiq Staked HYPE / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,8622126440.
Son 90 gündə Kinetiq Staked HYPE / USD qiymət dəyişikliyi $ +7,03764765246359.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -2,4378632933033-5,10%
30 Gün$ +0,2013685420+0,44%
60 Gün$ +0,8622126440+1,90%
90 Gün$ +7,03764765246359+18,37%

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Kinetiq Staked HYPE Qiymət Proqnozu (USD)

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Kinetiq Staked HYPE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Kinetiq Staked HYPE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KHYPE Aktivindən Yerli Valyutalara

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Tokenomikası

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KHYPE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KHYPE qiyməti 45,34 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KHYPE / USD cari qiyməti nədir?
KHYPE / USD cari qiyməti $ 45,34 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Kinetiq Staked HYPE üçün bazar dəyəri nədir?
KHYPE üçün bazar dəyəri $ 1,61B USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KHYPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KHYPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 35,48M USD təşkil edir.
KHYPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KHYPE ATH qiyməti olan 59,44 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KHYPE qiyməti (ATL) nədir?
KHYPE ATL qiyməti olan 29,77 USD dəyərinə endi.
KHYPE ticarət həcmi nədir?
KHYPE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KHYPE bu il daha da yüksələcək?
KHYPE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KHYPE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:38:53 (UTC+8)

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

